Tartışma yaratan fotoğraf: Sevgi mi, dehşet mi?

Dr. Fruth, “Bonoboların kendi türlerinden başka bireylerle ilgilendiğini biliyoruz. Ancak ,vahşi doğada, bir bonobonun uzun süreli olarak başka bir hayvanla uzun süreli bir şekilde ilgilenmesi olasılık dışı değil. Ancak, maymunların diğer grup üyelerinin ilgisini çekmek ve böylece statülerini artırmak için diğer hayvanları aksesuar olarak tuttukları fikrini de dışlamamız lazım” dedi.

Fotoğraf: Richard Robinson, Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year (WPY) 58th Competiton.