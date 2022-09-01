Tartışma yaratan fotoğraf: Sevgi mi, dehşet mi?

Haberler - ntv.com.tr 01.09.2022 - 12:20 | Son Güncelleme : 01.09.2022 - 12:33
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Christian Ziegler tarafından çekilen bir fotoğraf tartışma yarattı. Doğa Tarihi Müzesi'nin Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı (WPY) 58. yarışmasında Yüksek Övgüye Değer görüntü olarak seçilen fotoğrafta bir bonobo maymunu küçük bir firavun faresini kucaklarken görünüyor. Ama bunun yerine, maymun, farenin annesini öldürdükten yavruyu yemek için saklıyor olabileceği de düşünülüyor.
Fotoğraf: Christian Zegler, Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year (WPY) 58th Competiton.
Bununla birlikte BBC’ye konuşan Zegler, Salonga Ulusal Parkı'ndaki bonobo grubunu günlerdir takip ettiğini belirterek, “Bonobonun firavun faresini bu kadar özenle taşımasına çok şaşırdım. Hemen onu takip etmeye ve fotoğraflamaya başladım. Maymun, küçük firavunu bir saatten fazla tuttu ve okşadı” dedi.
Diğer taraftan söz konusu kare, fotoğraf meraklıları ve uzmanlar arasında bölünmeye neden oldu. Bonoboların genellikle meyve ile beslendiği düşünüldüğünde fotoğrafın ilk bakışta maymunun şefkatini yansıttığı düşünüldü.
Ancak, bazı araştırmacılar bonobonun kucağındaki hayvanı yemiş olma ihtimalinin olasılık dışı olamadığını söyledi.
Bonoboları 20 yılı aşkın bir süredir gözlemleyen LuiKotale Bonobo Projesi'nin yöneticisi Dr. Barbara Fruth'a göre bonobolar avlarını yakaladıklarında onu hemen öldürmüyorlar, bunun yerine hala hayattayken yemeye başlıyorlar.
Fotoğraf: Jasper Doest, Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year (WPY) 58th Competiton.
Ancak bazen, maymun bir öğünü sırasında doyduğunda, kalan canlı avı evcil hayvanı görüyor. Ardından bu hayvanı yiyor. Dr. Fruth, fotoğraftaki olayın bu olduğuna inanıyor.
Fotoğraf: Dmitry Kokh, Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year (WPY) 58th Competiton.
Dr. Fruth, “Bonoboların kendi türlerinden başka bireylerle ilgilendiğini biliyoruz. Ancak ,vahşi doğada, bir bonobonun uzun süreli olarak başka bir hayvanla uzun süreli bir şekilde ilgilenmesi olasılık dışı değil. Ancak, maymunların diğer grup üyelerinin ilgisini çekmek ve böylece statülerini artırmak için diğer hayvanları aksesuar olarak tuttukları fikrini de dışlamamız lazım” dedi.
Fotoğraf: Richard Robinson, Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year (WPY) 58th Competiton.
Doğa Tarihi Müzesi'nde kıdemli araştırmacı Dr. Natalie Cooper, diğer jüri üyeleriyle birlikte 20 kategoride yaklaşık 40 bin başvuruyu değerlendirdi.
Fotoğraf: Tıına Törmanen, Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year (WPY) 58th Competiton.
Öte yandan, Zegler’in aktardığına göre sonunda fotoğraftaki bonobo firavun faresini serbest bıraktı ve hayvan zarar vermeden kaçmayı başardı.
Fotoğrafın ardındaki gizem ise , Doğa Tarihi Müzesi'nin yarışmasının jüri üyelerinin ilgisini çekerek erken bir ödül kazanmasına yardımcı oldu.
Fotoğraf: Brandon Güell, Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year (WPY) 58th Competiton.
Cooper, "Teknik olarak, gerçekten zekice bir şekilde üzerine düşünülerek çekilmiş fotoğraflar arıyoruz. Bir kez gördüğünüz ve sabah uyandığınızda hala düşündüğünüz fotoğraflar” dedi.
Öte yandan, alanın en prestijlilerinden biri olan yarışma, bu yıl 93 ülkeden başvuru alındı. Çeşitli kategorilerin ve “büyük ödül”ümn kazananları 11 Ekim'de Doğa Tarihi Müzesi töreninde ilan edilecek. Müze daha sonra 14 Ekim'de yıllık en iyi fotoğraf sergisini açacak.
Fotoğraf: Joshua Cox, Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year (WPY) 58th Competiton.