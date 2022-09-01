Tartışma yaratan fotoğraf: Sevgi mi, dehşet mi?

İngiltere’de bir fotoğraf yarışmasına katılan fotoğraf tartışmalara neden oldu. Christian Zegler tarafından Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde çekilen fotoğrafta bir bonobo, yavru firavun faresini kucağında tutarken görüyor. Zegler’in eseri kimilerince sevginin bir temsili olarak yorumlanırken bazıları durumun aslında tam tersi olduğunu ve doğadaki olağan dehşete dikkat çektiğini savundu. İşte fotoprafın hikayesi ve İngiltere Doğa Tarihi Müzesi 58. Yılın Fotoğraf Yarışması'nın öne çıkan diğer adayları...

Haberler - ntv.com.tr 01.09.2022 - 12:20 | Son Güncelleme : 01.09.2022 - 12:33

Tartışma yaratan fotoğraf: Sevgi mi, dehşet mi? - 1

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Christian Ziegler tarafından çekilen bir fotoğraf tartışma yarattı. Doğa Tarihi Müzesi'nin Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı (WPY) 58. yarışmasında Yüksek Övgüye Değer görüntü olarak seçilen fotoğrafta bir bonobo maymunu küçük bir firavun faresini kucaklarken görünüyor. Ama bunun yerine, maymun, farenin annesini öldürdükten yavruyu yemek için saklıyor olabileceği de düşünülüyor.

: Christian Zegler, Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year (WPY) 58th Competiton.

Tartışma yaratan fotoğraf: Sevgi mi, dehşet mi? - 2

Bununla birlikte BBC’ye konuşan Zegler, Salonga Ulusal Parkı'ndaki bonobo grubunu günlerdir takip ettiğini belirterek, “Bonobonun firavun faresini bu kadar özenle taşımasına çok şaşırdım. Hemen onu takip etmeye ve fotoğraflamaya başladım. Maymun, küçük firavunu bir saatten fazla tuttu ve okşadı” dedi.

Tartışma yaratan fotoğraf: Sevgi mi, dehşet mi? - 3

Diğer taraftan söz konusu kare, fotoğraf meraklıları ve uzmanlar arasında bölünmeye neden oldu. Bonoboların genellikle meyve ile beslendiği düşünüldüğünde fotoğrafın ilk bakışta maymunun şefkatini yansıttığı düşünüldü.

Tartışma yaratan fotoğraf: Sevgi mi, dehşet mi? - 4

Ancak, bazı araştırmacılar bonobonun kucağındaki hayvanı yemiş olma ihtimalinin olasılık dışı olamadığını söyledi.

Tartışma yaratan fotoğraf: Sevgi mi, dehşet mi? - 5

AVLARINI HAYATTAYKEN YEMEYE BAŞLIYORLAR

Bonoboları 20 yılı aşkın bir süredir gözlemleyen LuiKotale Bonobo Projesi'nin yöneticisi Dr. Barbara Fruth'a göre bonobolar avlarını yakaladıklarında onu hemen öldürmüyorlar, bunun yerine hala hayattayken yemeye başlıyorlar.

Fotoğraf: Jasper Doest, Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year (WPY) 58th Competiton.

Tartışma yaratan fotoğraf: Sevgi mi, dehşet mi? - 6

Ancak bazen, maymun bir öğünü sırasında doyduğunda, kalan canlı avı evcil hayvanı görüyor. Ardından bu hayvanı yiyor. Dr. Fruth, fotoğraftaki olayın bu olduğuna inanıyor.

Fotoğraf: Dmitry Kokh, Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year (WPY) 58th Competiton.

Tartışma yaratan fotoğraf: Sevgi mi, dehşet mi? - 7

Dr. Fruth, “Bonoboların kendi türlerinden başka bireylerle ilgilendiğini biliyoruz. Ancak ,vahşi doğada, bir bonobonun uzun süreli olarak başka bir hayvanla uzun süreli bir şekilde ilgilenmesi olasılık dışı değil. Ancak, maymunların diğer grup üyelerinin ilgisini çekmek ve böylece statülerini artırmak için diğer hayvanları aksesuar olarak tuttukları fikrini de dışlamamız lazım” dedi.

Fotoğraf: Richard Robinson, Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year (WPY) 58th Competiton.

Tartışma yaratan fotoğraf: Sevgi mi, dehşet mi? - 8

93 ÜLKEDEN 40 BİN BAŞVURU

Doğa Tarihi Müzesi'nde kıdemli araştırmacı Dr. Natalie Cooper, diğer jüri üyeleriyle birlikte 20 kategoride yaklaşık 40 bin başvuruyu değerlendirdi. 

Fotoğraf: Tıına Törmanen, Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year (WPY) 58th Competiton.

Tartışma yaratan fotoğraf: Sevgi mi, dehşet mi? - 9

Öte yandan, Zegler’in aktardığına göre sonunda fotoğraftaki bonobo firavun faresini serbest bıraktı ve hayvan zarar vermeden kaçmayı başardı. 

Fotoğrafın ardındaki gizem ise , Doğa Tarihi Müzesi'nin yarışmasının jüri üyelerinin ilgisini çekerek erken bir ödül kazanmasına yardımcı oldu.

Fotoğraf: Brandon Güell, Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year (WPY) 58th Competiton.

Tartışma yaratan fotoğraf: Sevgi mi, dehşet mi? - 10

Cooper, "Teknik olarak, gerçekten zekice bir şekilde üzerine düşünülerek çekilmiş fotoğraflar arıyoruz. Bir kez gördüğünüz ve sabah uyandığınızda hala düşündüğünüz fotoğraflar” dedi.

Öte yandan, alanın en prestijlilerinden biri olan yarışma, bu yıl 93 ülkeden başvuru alındı. Çeşitli kategorilerin ve “büyük ödül”ümn kazananları 11 Ekim'de Doğa Tarihi Müzesi töreninde ilan edilecek. Müze daha sonra 14 Ekim'de yıllık en iyi fotoğraf sergisini açacak.

Fotoğraf: Joshua Cox, Natural History Museum's Wildlife Photographer of the Year (WPY) 58th Competiton.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER