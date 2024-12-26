Tartus'ta Esad destekçilerine operasyon başlatıldı: Bir kısmı etkisiz hale getirildi

Suriye güvenlik güçleri, dün yaşanan çatışmaların ardından Tartus vilayetinde Esad yanlısı milislere karşı operasyon başlattı. Operasyonda Esad'a sadık silahlı adamların“belirli bir kısmının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tartus'ta Esad destekçilerine operasyon başlatıldı: Bir kısmı etkisiz hale getirildi - 1

Devlet haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre Suriye güvenlik güçleri, batıdaki Tartus vilayetinde Esad yanlısı milislere karşı bir operasyon başlattı.

Eski hükümete bağlı silahlı kişilerle dün çatışmalar yaşanmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Tartus'ta Esad destekçilerine operasyon başlatıldı: Bir kısmı etkisiz hale getirildi - 2

TUTUKLAMALAR YAPILDI

SANA, operasyonun devrik başkan Beşar Esad'a sadık silahlı adamların “belirli bir kısmını etkisiz hale getirmeyi” başardığını bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dünkü çatışmalarla bağlantılı olarak çok sayıda tutuklama yapıldığını bildirdi.

Tartus'ta Esad destekçilerine operasyon başlatıldı: Bir kısmı etkisiz hale getirildi - 3

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Suriye'de Alevi türbesine saldırı yapıldığına dair bir videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine bazı kentlerde protesto gösterileri başlamıştı.

Gösterilerin ardından Humus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye'de geçici hükümet olayı "devrik rejim unsurların provokatif hareketleri" olarak nitelendirdi.

Tartus'ta Esad destekçilerine operasyon başlatıldı: Bir kısmı etkisiz hale getirildi - 4

ALEVİLERDEN AÇIKLAMA

Protestoların ardından Humus'taki Alevi toplumu açıklama yaptı.

Yetkili makamlara son olayların seyrini takip etme çağrısı yapan Alevi toplumu, yeni yönetime mezhepsel ifadelerin kullanılmasını suç sayan bir karar çıkarması çağrısında bulundu.

Tartus'ta Esad destekçilerine operasyon başlatıldı: Bir kısmı etkisiz hale getirildi - 5
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