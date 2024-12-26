Tartus'ta Esad destekçilerine operasyon başlatıldı: Bir kısmı etkisiz hale getirildi
Suriye güvenlik güçleri, dün yaşanan çatışmaların ardından Tartus vilayetinde Esad yanlısı milislere karşı operasyon başlattı. Operasyonda Esad'a sadık silahlı adamların“belirli bir kısmının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Devlet haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre Suriye güvenlik güçleri, batıdaki Tartus vilayetinde Esad yanlısı milislere karşı bir operasyon başlattı.
Eski hükümete bağlı silahlı kişilerle dün çatışmalar yaşanmıştı.