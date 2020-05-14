Taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekler corona virüs nedeniyle ailelere ulaştırılamadı

"BEBEKLER KONTROLSÜZCE YURT DIŞINA ÇIKARILIYOR"

Ukrayna’da taşıyıcı annelikle ilgili düzenleyici tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen yetkili, “Yabancı ülke vatandaşlarına bu tür hizmetlerin sağlanması, her şeyden önce çocuk haklarının ihlaline ve Ukrayna'nın kendi vatandaşlarının haklarını koruyamamasına yol açabilir. Yasal düzenlemeler yapılarak, taşıyıcı annelik yöntemiyle üreme teknolojilerinin kullanımına, yalnızca Ukrayna vatandaşları için izin verilmesi gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Ukraynalı güvenlik güçlerine, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine seslenen Denisova, yeni doğan bebeklerin kontrolsüz olarak yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi çağrısı yaptı.