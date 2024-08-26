Taste Atlas açıkladı: Türkiye zirvede! Dünyanın en lezzetli patlıcan yemeği

Dünya genelinde en çok sevilen yemek listesi belli oldu. Taste Atlas, patlıcan ile yapılan en iyi 10 yemeği açıkladı. Bu listede Türkiye'den de iki lezzet yer aldı. Hünkar Beğendi birinci sıraya yerleşirken, Alinazik Kebabı ise sekizinci sırada yer aldı.



Taste Atlas'a göre işte en iyi 10 patlıcan yemekleri