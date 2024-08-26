Taste Atlas açıkladı: Türkiye zirvede! Dünyanın en lezzetli patlıcan yemeği

Dünya genelinde yemek kültürlerini araştıran Taste Atlas, 2024 yılı itibariyle patlıcan ile yapılan en iyi 10 yemeği açıkladı. Listenin ilk sırasında Türkiye'den dünyaya yayılan bir lezzet var. Taste Atlas'ın listesine göre dünyanın en iyi patlıcan yemeği Hünkar Beğendi oldu. İşte en iyi 10 patlıcan yemeği...

Taste Atlas açıkladı: Türkiye zirvede! Dünyanın en lezzetli patlıcan yemeği - 1

Dünya genelinde en çok sevilen yemek listesi belli oldu. Taste Atlas, patlıcan ile yapılan en iyi 10 yemeği açıkladı. Bu listede Türkiye'den de iki lezzet yer aldı. Hünkar Beğendi birinci sıraya yerleşirken, Alinazik Kebabı ise sekizinci sırada yer aldı.

Taste Atlas'a göre işte en iyi 10 patlıcan yemekleri

DÜNYA HABERLERİ

Taste Atlas açıkladı: Türkiye zirvede! Dünyanın en lezzetli patlıcan yemeği - 2

1.HÜNKAR BEĞENDİ – TÜRKİYE

2.YUXIANG -SICHUAN, ÇİN

Taste Atlas açıkladı: Türkiye zirvede! Dünyanın en lezzetli patlıcan yemeği - 3

3.PARMIGIANA ALLA NAPOLETANA- İTALYA

4.MUTABAL - LÜBNAN

Taste Atlas açıkladı: Türkiye zirvede! Dünyanın en lezzetli patlıcan yemeği - 4

5.PASTA 'NCASCIATA- İTALYA

6.PARMIGIANA - İTALYA

Taste Atlas açıkladı: Türkiye zirvede! Dünyanın en lezzetli patlıcan yemeği - 5

7.AJVAR- KUZEY MAKEDONYA

8.ALINAZIK KEBABI - TÜRKİYE

Taste Atlas açıkladı: Türkiye zirvede! Dünyanın en lezzetli patlıcan yemeği - 6

9.TORTANG TALONG- FİLİPİNLER

10.BABA GHANOUS- LÜBNAN

Taste Atlas açıkladı: Türkiye zirvede! Dünyanın en lezzetli patlıcan yemeği - 7

ÜNKAR BEĞENDİ NASIL YAPILIR, TARİFİ VE YAPILIŞI

Hünkar Beğendi'nin eti için;

  • 500 gram kuşbaşı doğranmış kuzu eti
    1 büyük soğan, ince doğranmış
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 2 büyük domates, soyulmuş ve doğranmış
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • Tuz ve karabiber
  • 1 su bardağı sıcak su veya et suyu
Taste Atlas açıkladı: Türkiye zirvede! Dünyanın en lezzetli patlıcan yemeği - 8

Beğendi Sosu için malzemeler;

  • 3-4 adet közlenmiş patlıcan
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz ve karabiber
Taste Atlas açıkladı: Türkiye zirvede! Dünyanın en lezzetli patlıcan yemeği - 9

Hünkar Beğendi Yapılışı

  • Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte mühürleyin.
  • Soğan ve sarımsağı ekleyin, birkaç dakika kavurun.
  • Domates salçasını ilave edin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.
  • Domatesleri ekleyin ve karıştırın. Baharatları ekleyin, ardından sıcak suyu ilave edin.
Taste Atlas açıkladı: Türkiye zirvede! Dünyanın en lezzetli patlıcan yemeği - 10

  • Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 40-50 dakika).
  • Patlıcanları közleyin, kabuklarını soyun ve ince ince doğrayın.
  • Bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyip birkaç dakika kavurun.
  • Yavaş yavaş sütü ekleyin, sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayın.
  • Doğranmış patlıcanları ekleyin ve karıştırın.
  • Son olarak kaşar peynirini ekleyin, eriyene kadar karıştırın. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
Taste Atlas açıkladı: Türkiye zirvede! Dünyanın en lezzetli patlıcan yemeği - 11

  • Hazırladığınız beğendiyi bir servis tabağına alın.
  • Üzerine pişmiş etleri yerleştirin
  • Sıcak servis yapın.
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