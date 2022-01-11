Tavlanın atası: Umman’da 4 bin yıllık masa oyunu bulundu

KULELERİN İŞLEVİ HALA AÇIKLANMADI

Öte yandan, arkeolog ve Bronz Çağı uzmanı olan Agnieszka Pieńkowska, "Yerleşim, en az üçü yuvarlak biri köşeli olan dört kuleyi içermesi açısından istisnai bir yer. Yuvarlak kulelerden biri, çapı 20 metreye varan büyük boyutuna rağmen yüzeyde görünmüyordu. Sadece kazılar sırasında keşfedildi. Pek çok Umm an-Nar bölgesinde bulunan bu önemli yapıların işlevinin hala açıklanması gerekiyor” dedi.