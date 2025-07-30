Tavuk mu, dana eti mi? Sindirim için hangisi daha iyi

İspanya’da yürütülen tartışmalı bir araştırma, tavuk etinin bağırsak sağlığı üzerindeki etkilerinin yağsız dana etine kıyasla daha olumsuz olabileceğini ortaya koydu.

Tavuk mu, dana eti mi? Sindirim için hangisi daha iyi - 1

Uzun süredir kırmızı ve işlenmiş etin bağırsak kanseri ve kalp hastalığı riskini artırdığı biliniyor, ancak tavuk eti şimdiye kadar daha güvenli bir protein kaynağı olarak kabul ediliyordu.

16 sağlıklı genç yetişkin üzerinde yürütülen çalışmada, katılımcılar sekiz hafta boyunca ya tavuk ya da yağsız dana eti ağırlıklı beslendi. Araştırmacılar, iki diyetin de bağırsak mikrobiyomunda değişikliklere yol açtığını, ancak tavuk temelli beslenmenin bağırsaktaki mikrobiyal çeşitliliği ve zenginliği belirgin şekilde azalttığını belirledi.


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Tavuk mu, dana eti mi? Sindirim için hangisi daha iyi - 2

Bağırsak mikrobiyomu, enfeksiyon ve hastalıklara karşı koruma sağlayan yararlı bakterilerden oluşuyor. Çalışmada, tavuk bazlı beslenen katılımcıların bağırsaklarında zararlı bakterilerin arttığı ve bunun bağırsak kanseri dahil birçok hastalıkla ilişkilendirilebileceği kaydedildi.


Tavuk mu, dana eti mi? Sindirim için hangisi daha iyi - 3

İlginç bir bulguya göre, dana eti temelli diyet, bağırsak mukus bariyerini güçlendirdiği bilinen ve iltihaplanmayı önlemede önemli rol oynayan Blautia bakterisinin seviyesini artırdı. Araştırma, ayrıca tavuk etinin glikoz metabolizmasını olumsuz etkilediğini, kan şekeri seviyelerinin dalgalanmasına yol açabileceğini de ortaya koydu.

İspanyol ekip, katılımcılara haftada üç kez potasyum, çinko ve B vitamini açısından zengin dana eti veya tavuk eti tükettirdi. Etler ızgara, haşlama veya fırınlama yöntemleriyle hazırlandı. İki diyet arasına beş haftalık bir arınma dönemi konuldu ve katılımcılardan dışkı örnekleri alınarak bağırsak bakterileri analiz edildi.


Tavuk mu, dana eti mi? Sindirim için hangisi daha iyi - 4

Araştırmacılar, sonuçlarını Molecular Nutrition and Food Research dergisinde yayımladı. Makalede, "Yağsız sığır etinin sağlıklı bir beslenme düzenine entegre edilmesinin yalnızca bağırsak mikrobiyomunu değil, bazı sağlık göstergelerini de olumlu yönde etkileyebileceği" belirtildi.

TAVUK TÜKETİMİ VE KANSER RİSKİ

Araştırmanın sınırlılıkları olduğunu belirten bilim insanları, diyetin katılımcılar tarafından kendi kendine bildirilmiş olmasının bazı yiyeceklerin gözden kaçmasına neden olabileceğini vurguladı.

İtalya’dan gelen başka bir çalışmada ise haftada 300 gramdan fazla tavuk eti tüketenlerin, bir porsiyondan az tüketenlere kıyasla sindirim sistemi kanserlerinden ölme riskinin iki kat fazla olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu artışın yüksek pişirme sıcaklıkları ya da kümes hayvanlarına verilen yemle ilişkili olabileceğini öne sürdü.


Tavuk mu, dana eti mi? Sindirim için hangisi daha iyi - 5

Cancer Research UK verilerine göre, bağırsak kanseri vakalarının yüzde 21’i kırmızı veya işlenmiş et tüketimine bağlı. Ancak uzmanlar, sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin parçası olarak et tüketiminin kas, hormon ve enzim üretimi için gerekli proteini sağladığını hatırlatıyor.


Tavuk mu, dana eti mi? Sindirim için hangisi daha iyi - 6

NHS, günlük kırmızı et tüketimini 90 gramdan 70 grama düşürmenin bağırsak kanseri riskini azaltabileceğini belirtiyor. Et, aynı zamanda sinir sistemi sağlığı için kritik olan B12 vitamini açısından da zengin bir kaynak.

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