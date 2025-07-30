Tavuk mu, dana eti mi? Sindirim için hangisi daha iyi

Araştırmacılar, sonuçlarını Molecular Nutrition and Food Research dergisinde yayımladı. Makalede, "Yağsız sığır etinin sağlıklı bir beslenme düzenine entegre edilmesinin yalnızca bağırsak mikrobiyomunu değil, bazı sağlık göstergelerini de olumlu yönde etkileyebileceği" belirtildi.



TAVUK TÜKETİMİ VE KANSER RİSKİ



Araştırmanın sınırlılıkları olduğunu belirten bilim insanları, diyetin katılımcılar tarafından kendi kendine bildirilmiş olmasının bazı yiyeceklerin gözden kaçmasına neden olabileceğini vurguladı.



İtalya’dan gelen başka bir çalışmada ise haftada 300 gramdan fazla tavuk eti tüketenlerin, bir porsiyondan az tüketenlere kıyasla sindirim sistemi kanserlerinden ölme riskinin iki kat fazla olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu artışın yüksek pişirme sıcaklıkları ya da kümes hayvanlarına verilen yemle ilişkili olabileceğini öne sürdü.





