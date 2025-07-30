Tavuk mu, dana eti mi? Sindirim için hangisi daha iyi
İspanya’da yürütülen tartışmalı bir araştırma, tavuk etinin bağırsak sağlığı üzerindeki etkilerinin yağsız dana etine kıyasla daha olumsuz olabileceğini ortaya koydu.
Uzun süredir kırmızı ve işlenmiş etin bağırsak kanseri ve kalp hastalığı riskini artırdığı biliniyor, ancak tavuk eti şimdiye kadar daha güvenli bir protein kaynağı olarak kabul ediliyordu.
16 sağlıklı genç yetişkin üzerinde yürütülen çalışmada, katılımcılar sekiz hafta boyunca ya tavuk ya da yağsız dana eti ağırlıklı beslendi. Araştırmacılar, iki diyetin de bağırsak mikrobiyomunda değişikliklere yol açtığını, ancak tavuk temelli beslenmenin bağırsaktaki mikrobiyal çeşitliliği ve zenginliği belirgin şekilde azalttığını belirledi.