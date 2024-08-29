Tayfun Japonya'ya ulaştı: 54 yaralı, 1 kayıp

54 KİŞİ YARALANDI

Miyazaki'de 30, Kagoshima'da 15, Nagasaki'de 3, Kumamoto'da 2, Oita'da 2, Fukuoka'da 1 ve Saga eyaletinde 1 kişi olmak üzere toplam 54 kişinin şiddetli rüzgar, sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaralandığı bildirildi.