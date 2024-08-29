Tayfun Japonya'ya ulaştı: 54 yaralı, 1 kayıp
Japonya'ya ulaşan Shanshan Tayfunu nedeniyle en az 54 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu. Enerji dağıtım şirketleri yaklaşık 254 bin konutta elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi. Dün tayfun riski nedeniyle 870 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, 500 uçak seferi ile yüzlerce hızlı tren seferi tedbir amacıyla iptal edilmişti.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Japonya'da dün etkili olmaya başlayan ve yerel saatle 08.00 sıralarında Kagoshima eyaleti yakınlarından karaya ulaşan Shanshan Tayfunu'nun bilançosu ağırlaştı.