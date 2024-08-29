Tayfun Japonya'ya ulaştı: 54 yaralı, 1 kayıp

Japonya'ya ulaşan Shanshan Tayfunu nedeniyle en az 54 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu. Enerji dağıtım şirketleri yaklaşık 254 bin konutta elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi. Dün tayfun riski nedeniyle 870 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, 500 uçak seferi ile yüzlerce hızlı tren seferi tedbir amacıyla iptal edilmişti.

Tayfun Japonya'ya ulaştı: 54 yaralı, 1 kayıp - 1

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Japonya'da dün etkili olmaya başlayan ve yerel saatle 08.00 sıralarında Kagoshima eyaleti yakınlarından karaya ulaşan Shanshan Tayfunu'nun bilançosu ağırlaştı.

DÜNYA HABERLERİ

Tayfun Japonya'ya ulaştı: 54 yaralı, 1 kayıp - 2

54 KİŞİ YARALANDI

Miyazaki'de 30, Kagoshima'da 15, Nagasaki'de 3, Kumamoto'da 2, Oita'da 2, Fukuoka'da 1 ve Saga eyaletinde 1 kişi olmak üzere toplam 54 kişinin şiddetli rüzgar, sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaralandığı bildirildi.

Tayfun Japonya'ya ulaştı: 54 yaralı, 1 kayıp - 3

BİR KİŞİ KAYIP

Ayrıca Kagoshima eyaletindeki bir limanda demirli bulunan tekneden denize düşen 1 kişinin kaybolduğu açıklanırken, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Tayfun Japonya'ya ulaştı: 54 yaralı, 1 kayıp - 4

YOLLARDA HASAR OLUŞTU

Kyushu adasının geniş kesimlerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Shanshan Tayfunu, yol, yapı ve tarım arazilerinde maddi hasara yol açtı.

Tayfun Japonya'ya ulaştı: 54 yaralı, 1 kayıp - 5

245 BİN KONUTTA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, bazı nehirlerdeki su seviyeleri kritik düzeye ulaştı.

Enerji dağıtım şirketi Kyushu Electric Power yaklaşık 254 bin konutta elektrik kesintisi yaşandığını açıklarken, yetkililer ilerleyen saatlerde daha geniş kesimlerde elektrik kesintileri meydana gelebileceği uyarısında bulundu

Tayfun Japonya'ya ulaştı: 54 yaralı, 1 kayıp - 6

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Shanshan Tayfunu, Kyushu bölgesindeki günlük hayatı da olumsuz etkiledi.

Fabrika ve marketler dahil birçok işletme tayfun riski nedeniyle geçici olarak faaliyetlerini durdururken, bazı şehirler arası yollar araç trafiğine kapatıldı.

Tayfun Japonya'ya ulaştı: 54 yaralı, 1 kayıp - 7

Karayolu trafiğinde yaşanan aksamalar nedeniyle posta ve kargo teslimatlarında iptal ve gecikmeler meydana geldi.

Tayfun Japonya'ya ulaştı: 54 yaralı, 1 kayıp - 8

YARINA KADAR ETKİSİ DEVAM EDECEK

Shanshan Tayfunu'nun yarına kadar etkisini sürdüreceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kyushu adasının geniş kesimlerinde fırtına ve şiddetli yağış riskinin devam ettiği konusunda uyardı.

Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel baskınları, nehir taşkınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Tayfun Japonya'ya ulaştı: 54 yaralı, 1 kayıp - 9

TAHLİYE UYARISI

Dün akşam saatleri itibariyle Japonya'ya yaklaşan Shanshan Tayfunu yetkilileri alarma geçirmişti.

Tayfun riski nedeniyle 870 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, 500 uçak seferi ile yüzlerce hızlı tren seferi tedbir amacıyla iptal edilmişti.

Tayfun Japonya'ya ulaştı: 54 yaralı, 1 kayıp - 10

Şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldiği kamuoyuna yansımıştı.

Tayfun Japonya'ya ulaştı: 54 yaralı, 1 kayıp - 11
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