Tayland başbakanının dudak uçuklatan serveti: Tasarım çantalar, milyonluk küpeler ve daha fazlası...
Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra'nın servetinin ayrıntıları Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'na yapılan beyanlarda ortaya çıktı. Taylan'ın en zengin 10. insanı Thaksin Shinawatra’nın kızı olan başbakanın malları arasında 217 tasarımcı çantası ve 75 lüks saatten oluşan bir koleksiyon da bulunuyor. İşte Shinawatra'nın servetinin ayrıntıları...
Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'na (NACC) mal varlığını beyan etti.
Shinawatra’nın 217 tasarımcı çantası ve 75 lüks saatten oluşan bir koleksiyon da dahil olmak üzere 324 milyon sterlinlik servetinin bulunduğu ortaya çıktı.
Milyarder eski başbakan Thaksin Shinawatra'nın kızı olan Paetongtarn, eylül ayında göreve gelerek güçlü ailenin Tayland'ı yöneten dördüncü üyesi olmuştu.