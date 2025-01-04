Tayland başbakanının dudak uçuklatan serveti: Tasarım çantalar, milyonluk küpeler ve daha fazlası...

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra'nın servetinin ayrıntıları Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'na yapılan beyanlarda ortaya çıktı. Taylan'ın en zengin 10. insanı Thaksin Shinawatra’nın kızı olan başbakanın malları arasında 217 tasarımcı çantası ve 75 lüks saatten oluşan bir koleksiyon da bulunuyor. İşte Shinawatra'nın servetinin ayrıntıları...

Tayland başbakanının dudak uçuklatan serveti: Tasarım çantalar, milyonluk küpeler ve daha fazlası... - 1

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'na  (NACC) mal varlığını beyan etti.

Shinawatra’nın 217 tasarımcı çantası ve 75 lüks saatten oluşan bir koleksiyon da dahil olmak üzere 324 milyon sterlinlik servetinin bulunduğu ortaya çıktı.

Milyarder eski başbakan Thaksin Shinawatra'nın kızı olan Paetongtarn, eylül ayında göreve gelerek güçlü ailenin Tayland'ı yöneten dördüncü üyesi olmuştu.

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Tayland başbakanının dudak uçuklatan serveti: Tasarım çantalar, milyonluk küpeler ve daha fazlası... - 2

3.8 MİLYON STERLİNLİK SAAT

Yerel medyada yayınlanan bir NACC belgesine göre Paetongtarn 250 milyon sterlinden fazla değerde yatırım ve 23 milyon sterlin değerinde mevduat ve nakit beyanında bulundu.

Japonya'daki arazi ve Londra'daki mülklerin listelendiği beyannamede ayrıca 3.8 milyon sterlin değerinde 75 saat, 1.8 milyon sterlin değerinde 217 el çantası, 1.6 milyon sterlin değerinde 23 araç, 1.2 milyon sterlin değerinde 205 küpe seti ve 800 bin sterlin değerinde 67 kolye de yer alıyor.

Ayrıca yaklaşık 117 milyon sterlinlik borç beyanında bulunarak 208 milyon sterlinlik net değere ulaştı.

Tayland başbakanının dudak uçuklatan serveti: Tasarım çantalar, milyonluk küpeler ve daha fazlası... - 3

BABASI EN ZENGİN 10. KİŞİ

Paetongtarn'ın servetinin boyutları pek çok Taylandlı seçmeni şaşırtacak gibi görünmüyor.

Telekomünikasyon alanında servet edinen ve bir zamanlar Manchester City futbol kulübünün sahibi olan babasının Forbes'a göre net serveti 1.7 milyar sterlin.

Bu onu Tayland'ın en zengin 10. kişisi yapıyor.

Paetongtarn siyasi etkinliklerde ya da kendi Instagram paylaşımlarında sık sık üst düzey tasarım kıyafetlerle görüntüleniyor.

Ancak pahalı zevkleri olan tek Taylandlı politikacı o değil. Rakipleri de tasarımcı markaları ve pahalı saatleriyle tanınıyor.

Tayland başbakanının dudak uçuklatan serveti: Tasarım çantalar, milyonluk küpeler ve daha fazlası... - 4

RAKİPLERİ DE ÜNLENDİ

Paetongtarn'ın halası Yingluck'un devrilmesinin ardından iktidarı ele geçiren cuntanın bir parçası olan eski bir ordu generali olan Prawit Wongsuwon, toplum içinde takarken görüldüğü ancak NACC'ye beyan etmediği 20'den fazla lüks saatten oluşan bir koleksiyonla ünlendi.

Prawit bu saatleri ölmüş bir arkadaşından ödünç aldığını söylemiş, bu iddiası pek çok kişi tarafından alay konusu olmuş, ancak 2018 yılında NACC tarafından herhangi bir suç işlemekten aklanmıştı.

Tayland başbakanının dudak uçuklatan serveti: Tasarım çantalar, milyonluk küpeler ve daha fazlası... - 5

"YENİLMEZLER" YENİLDİ

Shinawatra ailesi, Thaksin'in 2001 yılında ilk kez başbakan seçilmesinden bu yana Tayland siyasetine hakim oldu.

Kuzeydeki kırsal seçmenler arasında sadık bir takipçi kitlesi edinen Thaksin, kendisini ve diğer aile üyelerini iktidardan uzaklaştıran askeri kraliyetçi kurum tarafından nefretle karşılandı.

Ancak Thaksin'in popülaritesinin ilk yükselişinden bu yana çok şey değişti. Bir zamanlar sandıkta yenilmez olarak görülen aile, 2023 seçimlerinde daha yeni ve ilerici bir parti olan Move Forward tarafından geride bırakıldı.

Thaksin'in Pheu Thai partisi, artık ortak düşmanı olan bu yeni partiyi iktidardan uzak tutmak için eski rakipleriyle bir anlaşma yaptı ve bu anlaşma destekçileri arasında tartışmalara yol açtı.

Tayland başbakanının dudak uçuklatan serveti: Tasarım çantalar, milyonluk küpeler ve daha fazlası... - 6
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