Tayland başbakanının dudak uçuklatan serveti: Tasarım çantalar, milyonluk küpeler ve daha fazlası...

3.8 MİLYON STERLİNLİK SAAT

Yerel medyada yayınlanan bir NACC belgesine göre Paetongtarn 250 milyon sterlinden fazla değerde yatırım ve 23 milyon sterlin değerinde mevduat ve nakit beyanında bulundu.

Japonya'daki arazi ve Londra'daki mülklerin listelendiği beyannamede ayrıca 3.8 milyon sterlin değerinde 75 saat, 1.8 milyon sterlin değerinde 217 el çantası, 1.6 milyon sterlin değerinde 23 araç, 1.2 milyon sterlin değerinde 205 küpe seti ve 800 bin sterlin değerinde 67 kolye de yer alıyor.

Ayrıca yaklaşık 117 milyon sterlinlik borç beyanında bulunarak 208 milyon sterlinlik net değere ulaştı.