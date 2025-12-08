Tayland ile Kamboçya arasındaki ateşkes bozuldu
08.12.2025 12:54
NTV - Haber Merkezi
Tayland ordusu, Kamboçya sınırındaki askeri hareketliliği gerekçe göstererek bölgeye hava saldırısı düzenlediğini ve çatışmaların yeniden başladığını duyurdu.
Tayland ordusu, Kamboçya sınırındaki askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini ve sınır hattının çeşitli noktalarında sıcak çatışmaların başladığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in arabuluculuğunda ekim ayında Kuala Lumpur’da imzalanan ateşkes anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle başlayan çatışmalarda, bir Tayland askeri hayatını kaybetti, sekiz asker yaralandı.
Tayland Hava Kuvvetleri, Kamboçya ordusunun ağır silahları sınıra sevk ettiğini, muharebe birliklerini yeniden konuşlandırdığını ve askeri operasyon hazırlığı yaptığını açıkladı.
Açıklamada, Kamboçya’nın askeri kapasitesini azaltmak ve caydırıcılık sağlamak amacıyla hava gücünün devreye sokulduğu belirtildi.
Kamboçya Savunma Bakanlığı ise Tayland ordusunun şafak vakti iki farklı noktada saldırı başlattığını ve F-16 savaş uçaklarını kullandığını bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Maly Socheata, Tayland birliklerinin bazı bölgelerde tanklar ve zehirli gazlar kullandığını iddia etti ancak Kamboçya birliklerinin henüz karşılık vermediğini savundu.
SAVAŞ UÇAKLARI DEVREYE GİRDİ
Sınırın Tayland tarafındaki Ban Kruat bölgesinde yaşayanlar, Pazartesi sabahı erken saatlerden itibaren topçu ateşi ve patlama sesleriyle uyandı.
Bölge sakini Phichet Pholkoet, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Patlamalar çok netti, güm güm sesleri geliyordu. Bazıları ağır topçu atışıydı, bazıları ise hafif silah sesleriydi" diye konuştu.
Tayland ordusu, çatışmaların yoğunlaştığı dört sınır bölgesinden 385 binden fazla sivili tahliye etmeye başladı; şu ana kadar 35 bin kişi geçici barınaklara yerleştirildi.
Sınırın diğer tarafında ise Kamboçya makamları, Tayland sınırındaki Oddar Meanchey bölgesinden 1100'den fazla ailenin güvenli bölgelere götürüldüğünü açıkladı.
Kamboçya’nın eski lideri ve mevcut Başbakan Hun Manet’in babası Hun Sen, Tayland ordusunu "saldırgan" olarak nitelendirdi ve Kamboçya güçlerine itidal çağrısında bulundu.
Hun Sen, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Karşılık vermek için kırmızı çizgi çoktan belirlendi. Tüm komutanları askerlerini buna göre eğitmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
MALEZYA BAŞBAKANI'NDAN ÇAĞRI
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, taraflara azami itidal göstermeleri ve iletişim kanallarını açık tutmaları çağrısında bulundu.
Enver İbrahim, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeniden başlayan çatışmalar, iki komşu arasındaki ilişkileri istikrara kavuşturmak için harcanan titiz çabaların boşa gitmesi riskini taşıyor" dedi.
Temmuz ayında beş gün süren ve 48 kişinin ölümüne yol açan çatışmaların ardından, ekim ayında bölgesel bir zirvede Donald Trump’ın da katılımıyla genişletilmiş bir barış anlaşması imzalanmıştı.
Ancak Tayland yönetimi, geçen ay bir askerinin kara mayını patlaması sonucu sakatlanmasının ardından ateşkesin uygulanmasını askıya aldığını duyurmuştu.
Tayland ve Kamboçya, Fransa’nın 1907 yılında çizdiği haritalara dayanan ve tam olarak belirlenmemiş 817 kilometrelik sınır hattı üzerinde yüzyılı aşkın süredir egemenlik mücadelesi veriyor.
İki ülke arasındaki anlaşmazlık, 2011 yılında yaşanan ve bir hafta süren topçu düellosu gibi dönem dönem sıcak çatışmaya dönüşüyor.
Tayland hükümeti, Kamboçya’yı tartışmalı sınır bölgelerine yeni kara mayınları döşemekle suçluyor ve temmuz ayından bu yana en az yedi Tayland askerinin bu mayınlar nedeniyle ağır yaralandığını belirtiyor.
Bölgedeki gerilim, Mayıs ayında bir Kamboçya askerinin öldürülmesiyle başlamış ve diplomatik atışmaların ardından sıcak çatışmaya dönüşmüştü.