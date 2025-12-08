Tayland ile Kamboçya arasındaki ateşkes bozuldu

Sınırın Tayland tarafındaki Ban Kruat bölgesinde yaşayanlar, Pazartesi sabahı erken saatlerden itibaren topçu ateşi ve patlama sesleriyle uyandı.

Bölge sakini Phichet Pholkoet, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Patlamalar çok netti, güm güm sesleri geliyordu. Bazıları ağır topçu atışıydı, bazıları ise hafif silah sesleriydi" diye konuştu.

Tayland ordusu, çatışmaların yoğunlaştığı dört sınır bölgesinden 385 binden fazla sivili tahliye etmeye başladı; şu ana kadar 35 bin kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

Sınırın diğer tarafında ise Kamboçya makamları, Tayland sınırındaki Oddar Meanchey bölgesinden 1100'den fazla ailenin güvenli bölgelere götürüldüğünü açıkladı.

Kamboçya’nın eski lideri ve mevcut Başbakan Hun Manet’in babası Hun Sen, Tayland ordusunu "saldırgan" olarak nitelendirdi ve Kamboçya güçlerine itidal çağrısında bulundu.

Hun Sen, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Karşılık vermek için kırmızı çizgi çoktan belirlendi. Tüm komutanları askerlerini buna göre eğitmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.