Tayland-Kamboçya savaşının son durumu
14.12.2025 11:35
AA, AFP, İHA
Kamboçya ve Tayland'ın uzun süredir yaşadığı toprak anlaşmazlığı çatışmalara neden oldu. Yaşanan sınır çatışmasında 2.haftaya girildi.
EN AZ 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Güneydoğu Asya'da 817 kilometre sınır hattı bulunan Tayland ve Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Sık sık tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen gerginlikler 8 Aralık'ta savaşa döndü.
Üst düzey yetkililerin açıklamasına göre tohumlarının sömürge döneminden atıldığı sınır anlaşmazlığı sebebiyle başlayan çatışmalardan dolayı 800 bin kişi sınır bölgesinden tahliye edildi. Yapılan açıklamalarda en az 25 kişinin öldüğü bunların arasında 14 Tayland askeri ve 11 Kamboçyalı sivil bulunduğu belirtildi. Her iki taraf da çatışmaları diğerinin başlattığını iddia ederek, meşru müdafaa gerekçesiyle sivillere yönelik saldırılar konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.
TRUMP'IN ATEŞKES ÇABASI
Trump başkanlık döneminde dünya geneli 8 savaşı bitirdiğini vurguladı. Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar hakkında da "Sanırım Tayland konusunda birkaç telefon görüşmesi yapmam gerekecek ama o konuyu da yoluna koyacağız." ifadesini kullandı.
Trump 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada Tayland ve Kamboçya arasında bir süredir devam eden çatışmalar konusunda iki ülke lideriyle yaptığı görüşmeler sonucu, tarafların ateşkesi kabul ettiğini belirtti. Trump ayrıca, Tayland ve Kamboçya arasındaki ateşkesin sağlanmasına yönelik yardımlarından dolayı Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e de teşekkür etti.
Ancak Taylandlı liderler daha sonra ateşkes anlaşmasının yapılmadığını çatışmaların devam ettiğini açıkladı.
Tayland Savunma Bakanlığı sözcüsü Surasant Kongsiri, Kamboçya'nın gece boyunca sınır illerinin birçoğunu topçu ateşi ve bombalarla vurduğunu söyledi.
SINIR GEÇİŞLERİ KAPATILDI
Kamboçya, Tayland ile olan sınır kapılarını kapatarak Tayland'da çalışmak için bulunan vatandaşlarını mahsur bıraktı.
Temmuz ayındaki çatışmaların ardından birçok işçi Tayland'ı terk etmişti ancak bir kısmı da hala çalışmaya devam ediyordu. Sınır kapılarının kapanmasının ardından oğluyla birlikte Tayland'da mahsur kalan 38 yaşındaki adam "Oğlum için endişeleniyorum ama ona ortalıkta dolaşmamasını söylüyorum... Eğer Kamboçyalı olduğumuzu öğrenirlerse bize saldıracaklarından korkuyoruz." dedi. Tayland'ın Kamboçya sınırındaki Trat eyaletine bağlı Khlong Yai, Bo Rai, Laem Ngop, Khao Saming ve Mueang Trat bölgelerinde devam eden çatışmalardan dolayı yerel saatle 19.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.