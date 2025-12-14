Tayland-Kamboçya savaşının son durumu

Trump başkanlık döneminde dünya geneli 8 savaşı bitirdiğini vurguladı. Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar hakkında da "Sanırım Tayland konusunda birkaç telefon görüşmesi yapmam gerekecek ama o konuyu da yoluna koyacağız." ifadesini kullandı.

Trump 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada Tayland ve Kamboçya arasında bir süredir devam eden çatışmalar konusunda iki ülke lideriyle yaptığı görüşmeler sonucu, tarafların ateşkesi kabul ettiğini belirtti. Trump ayrıca, Tayland ve Kamboçya arasındaki ateşkesin sağlanmasına yönelik yardımlarından dolayı Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e de teşekkür etti.

Ancak Taylandlı liderler daha sonra ateşkes anlaşmasının yapılmadığını çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Tayland Savunma Bakanlığı sözcüsü Surasant Kongsiri, Kamboçya'nın gece boyunca sınır illerinin birçoğunu topçu ateşi ve bombalarla vurduğunu söyledi.