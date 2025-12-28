Tayland-Kamboçya sınırında ateşkes: Binlerce sivil geri dönmeye korkuyor
28.12.2025 16:09
NTV - Haber Merkezi
Tayland ve Kamboçya sınırında haftalardır süren ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan çatışmaların ardından ateşkes sağlansa da her iki tarafta 1 milyondan fazla kişi evine dönmekte tereddütlü.
Tayland ile Kamboçya arasında sağlanan ateşkesin ardından sınır hattında sükunet hakim olsa da haftalardır süren çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden binlerce sivil köylerine dönmekte tereddüt ediyor.
Sınırda haftalardır süren ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan çatışmaların ardından cumartesi günü ateşkes ilan edildi.
Çatışmalar nedeniyle her iki tarafta 1 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, siviller kalıcı barış konusunda derin bir güvensizlik yaşıyor.
TAHLİYE MERKEZLERİNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Silahların susmasına rağmen, sınırın her iki yanındaki geçici sığınma merkezlerinde güvensizlik hakimiyetini koruyor.
Tayland'ın Surin kentinde sığınağa dönüştürülen bir üniversitede bekleyen siviller, geri dönmek için resmi makamlardan güvenlik teminatı beklediklerini ifade ediyor.
Sığınmacılardan 21 yaşındaki Kanlaya Somjettana, AFP'ye yaptığı açıklamada, bugün bazı kişilerin dönmeye başladığını ancak kendisinin henüz ikna olmadığını belirtti.
Somjettana, "Ateşkesin kalıcı olmasını umuyorum ama yetkililer gerçekten güvenli olduğunu teyit edene kadar eve gitmeyeceğim" dedi.
Benzer bir durum sınırın Kamboçya tarafındaki Banteay Meanchey bölgesinde de yaşanıyor.
Doğumuna günler kalan ve bir Budist tapınağındaki derme çatma çadırda barınan 35 yaşındaki So Choeun, ajansa verdiği demeçte, artık topçu atışlarını duymadığını ancak ailesiyle birlikte korkmaya devam ettiklerini söyledi.
Choeun, sükunetin kalıcı olduğundan emin olmak için birkaç gün daha bekleyeceklerini dile getirdi.
ATEŞKES ANLAŞMASINDA NELER VAR?
Anlaşma uyarınca her iki ülke de ön hatlardaki askeri varlığını dondurmayı, bölgeye takviye birlik gönderilmesini yasaklamayı ve mayın temizleme çalışmalarına başlamayı taahhüt etti.
Mutabakat, ateşkesin 72 saat boyunca korunması halinde Tayland'ın temmuz ayındaki çatışmalarda esir aldığı 18 Kamboçya askerini serbest bırakmasını da öngörüyor.
Reuters'ın aktardığına göre Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Narkphanit, ateşkesi "karşı tarafın samimiyet testi" olarak nitelendirdi.
Narkphanit, anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda Tayland'ın uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu uyarısında bulundu.
ÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ
Bölgedeki gerilimin düşürülmesi için Çin Özel Temsilcisi Deng Xijun'un yürüttüğü mekik diplomasisinin ardından, geçtiğimiz günlerde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de devreye girdi.
South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre Wang Yi, siyasi güveni yeniden tesis etmek amacıyla geçen hafta pazar ve bu hafta pazartesi günleri Yunnan eyaletinde her iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla üçlü görüşmeler gerçekleştirmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirterek, taraflara Kuala Lumpur Barış Anlaşması taahhütlerine bağlı kalma çağrısında bulunmuştu.
ASIRLIK İHTİLAF
Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır hattında bulunan tarihi tapınakların çevresindeki alanlara ilişkin toprak ihtilafı yüzyılı aşkın bir geçmişe dayanıyor.
Bu yılın başlarında yükselen tansiyon, ağır topçu atışlarına ve Tayland ordusunun hava harekâtlarına sahne olmuştu.
Kamboçya ise bu saldırıları sivil altyapıya yönelik "rastgele saldırılar" olarak nitelendirerek kınamıştı.
Bölgede barışın pamuk ipliğine bağlı olduğu, daha önceki anlaşmaların başarısızlığıyla da kendini gösteriyor.
Malezya'nın arabuluculuğunda ekim ayında sağlanan ve o dönem ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği ateşkes, aralık ayında karşılıklı ihlal suçlamalarıyla çökmüştü.