Tayland-Kamboçya sınırında ateşkes: Binlerce sivil geri dönmeye korkuyor

Silahların susmasına rağmen, sınırın her iki yanındaki geçici sığınma merkezlerinde güvensizlik hakimiyetini koruyor.

Tayland'ın Surin kentinde sığınağa dönüştürülen bir üniversitede bekleyen siviller, geri dönmek için resmi makamlardan güvenlik teminatı beklediklerini ifade ediyor.

Sığınmacılardan 21 yaşındaki Kanlaya Somjettana, AFP'ye yaptığı açıklamada, bugün bazı kişilerin dönmeye başladığını ancak kendisinin henüz ikna olmadığını belirtti.

Somjettana, "Ateşkesin kalıcı olmasını umuyorum ama yetkililer gerçekten güvenli olduğunu teyit edene kadar eve gitmeyeceğim" dedi.

Benzer bir durum sınırın Kamboçya tarafındaki Banteay Meanchey bölgesinde de yaşanıyor.

Doğumuna günler kalan ve bir Budist tapınağındaki derme çatma çadırda barınan 35 yaşındaki So Choeun, ajansa verdiği demeçte, artık topçu atışlarını duymadığını ancak ailesiyle birlikte korkmaya devam ettiklerini söyledi.

Choeun, sükunetin kalıcı olduğundan emin olmak için birkaç gün daha bekleyeceklerini dile getirdi.