Tayland-Kamboçya sınırında yüzbinlerce kişi mülteci konumuna düştü

Bölgedeki gerilim uluslararası toplumun da gündeminde. Çin, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler (BM) taraflara acil ateşkes çağrısında bulundu.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dönem başkanı Malezya da arabuluculuk girişimlerini hızlandırdı.

Reuters'ın haberine göre Kamboçya ve Tayland dahil olmak üzere ASEAN üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, krizi görüşmek üzere pazartesi günü Kuala Lumpur'da bir araya gelecek.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Aralık'ta her iki ülkenin liderleriyle görüşerek bir ateşkes sağlandığını duyurmasına rağmen sahadaki askeri hareketlilik durmadı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ateşkes ilanı sonrası yaptığı açıklamada, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland askeri eylemlerini sürdürecektir" demişti.