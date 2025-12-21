Tayland-Kamboçya sınırında yüzbinlerce kişi mülteci konumuna düştü
21.12.2025 08:37
Reuters, AFP
Tayland-Kamboçya sınırındaki çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edildi. İnsani kriz derinleşirken can kaybı 40'ı aştı.
Tayland ile Kamboçya arasında iki haftadır süregelen sınır çatışmaları, bölgede büyük bir göç dalgasına yol açtı.
Kamboçya İçişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.
Tayland tarafında da 400 bin kişinin yerinden edilmesiyle birlikte, çatışmalardan etkilenen sivillerin toplam sayısı 900 bini aştı.
Kamboçya İçişleri Bakanlığı, tahliye edilenlerin sayısını 518 bin 611 olarak güncelleyerek insani durumun ciddiyetine dikkat çekti.
Bakanlığın açıklamasında, "Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yarım milyondan fazla Kamboçyalı; Tayland'ın F-16 uçaklarıyla gerçekleştirdiği topçu atışları, roketler ve hava bombardımanlarından kaçmak için evlerinden ve okullarından zorla yerinden edilmeleri nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor" dedi.
CAN KAYBI ARTIYOR
Tanklar, insansız hava araçları ve ağır topçu ateşinin kullanıldığı çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor.
AFP ajansının aktardığı verilere göre, bu ay yeniden alevlenen çatışmalarda Tayland tarafında en az 22, Kamboçya tarafında ise 19 kişi yaşamını yitirdi.
Toplam can kaybı 40'ın üzerine çıkarken, her iki ülke de birbirini sivil yerleşim birimlerini hedef almakla ve çatışmaları kışkırtmakla suçluyor.
ANLAŞMAZLIĞIN KÖKENİNDE NE VAR?
İki ülke arasındaki gerilimin temelinde, sömürge döneminde belirlenen 817 kilometrelik sınır hattı ve bu hat üzerindeki antik tapınak kalıntıları yer alıyor.
Bir asır öncesine, Kamboçya'nın Fransız işgali sonrası sınırlarının çizildiği döneme dayanan bu toprak anlaşmazlığı, son yıllarda stratejik bölgelerdeki hak iddialarıyla yeniden tırmandı.
Sınır hattındaki ilk büyük gerginlik, Kamboçya'nın ihtilaflı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında yaşanmıştı.
Temmuz ayında beş gün süren ve onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaların ardından, ekim ayında ilan edilen ateşkes de kalıcı olmadı.
Taraflar, 7 Aralık'ta yeniden başlayan silahlı temas konusunda birbirini sorumlu tutmaya devam ediyor.
Bölgedeki gerilim uluslararası toplumun da gündeminde. Çin, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler (BM) taraflara acil ateşkes çağrısında bulundu.
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dönem başkanı Malezya da arabuluculuk girişimlerini hızlandırdı.
Reuters'ın haberine göre Kamboçya ve Tayland dahil olmak üzere ASEAN üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, krizi görüşmek üzere pazartesi günü Kuala Lumpur'da bir araya gelecek.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Aralık'ta her iki ülkenin liderleriyle görüşerek bir ateşkes sağlandığını duyurmasına rağmen sahadaki askeri hareketlilik durmadı.
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ateşkes ilanı sonrası yaptığı açıklamada, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland askeri eylemlerini sürdürecektir" demişti.