Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu

Tayland'ın ormanlık alanları ve fil popülasyonu ile meşhur batı kenti Kanchanaburi'de ulusal bir parkta 5 fil ölü olarak bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir fotoğraf üzerine Tayland polisi harekete geçti.

Haberler - İHA 09.05.2022 - 17:34

Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu - 1

Tayland'ın batı şehri Kanchanaburi’de ulusal bir ormanda 5 vahşi fil bir çukurun içerisinde ölü olarak bulundu.

Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu - 2

Olay yerine giden yetkililer, yaklaşık 10 metre genişlikte ve içi su dolu bir çukurda 5 adet fil cesedi buldu.

Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu - 3

Yapılan ilk incelemelere göre fillerin ikisinin yavru olduğu ve beş filin düştükleri çukurdan çıkamayarak öldükleri belirtildi.

Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu - 4

Bölgede inceleme başlatan park yetkilileri, çukurun çevrede yer alan maden ocaklarının çalışmalarından kaynaklı bir toprak kayması sonucu oluşmuş olabileceğini bildirdi.

Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu - 5
Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu - 6
Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu - 7
Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu - 8
Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu - 9
Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu - 10
Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu - 11

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