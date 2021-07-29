Tayland’da Covid-19 krizi büyüyor: Havalimanı hastaneye çevrildi

Tayland, artan vaka ve can kaybı sayılarıyla pandeminin başlangıcından bu yana salgının en şiddetli haliyle mücadele ederken, ülkede hastanelerde yer kalmadı. Gelen yeni hastaların hastanelerden geri çevrildiği belirtilirken başkent Bangkok'un Don Muang Havalimanı'ndaki bir kargo deposu bin 800 yataklı bir sahra hastanesine dönüştürüldü.

ntv.com.tr 29.07.2021 - 11:32 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 11:33

Tayland’da Covid-19 krizi büyüyor: Havalimanı hastaneye çevrildi - 1

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, pandeminin başladığı günden bu yana corona virüsün en ağır günlerini geçiriyor.

Tayland’da Covid-19 krizi büyüyor: Havalimanı hastaneye çevrildi - 2

Ülkede hastanelerde yer kalmazken, hükümet yetkilileri çareyi bir havalimanını hastaneye çevirmekte buldu.

Tayland’da Covid-19 krizi büyüyor: Havalimanı hastaneye çevrildi - 3

Başkent Bangkok'taki Don Muang Havalimanı'nda yer alan bir kargo deposu bin 800 yataklı bir sahra hastanesine dönüştürüldü.

Tayland’da Covid-19 krizi büyüyor: Havalimanı hastaneye çevrildi - 4

Özellikle Bangkok’daki hastanelerde yer kalmadığı ve gelen yeni hastaların geri çevrildiği belirtilirken, ülkede geçtiğimiz gün 17 bin 669 vaka sayısı ile rekoru kırıldı.

Tayland’da Covid-19 krizi büyüyor: Havalimanı hastaneye çevrildi - 5

Ülkenin önemli hastanelerinden Mongkutwattana Hastanesi Müdürü Rienthong Nanna, verdiği demeçte, sahra hastanesinin orta derecede semptomları olan hastalar için tasarlandığını söyledi.

Tayland’da Covid-19 krizi büyüyor: Havalimanı hastaneye çevrildi - 6

Rienthong, "Orta derecede semptom gösteren hastaların durumları kötüleşirse, Pitak Rachan Sahra Hastanesi adlı diğer sahra hastanemize taşınacaklar" derken vakaların artması durumunda daha fazla sahra hastanesine ihtiyaç duyulacağını da sözlerine ekledi.

Tayland’da Covid-19 krizi büyüyor: Havalimanı hastaneye çevrildi - 7

Tayland’da hükümet ise, ülke nüfusunun yüzde 5’inin iki doz aşı olması gerekçesiyle aşı programının çok yavaş ve şeffaflıktan yoksun şekilde ilerlettiği için sert bir şekilde eleştiriliyor.

Tayland’da Covid-19 krizi büyüyor: Havalimanı hastaneye çevrildi - 8
Tayland’da pandeminin başından bu yana yaklaşık 543 bin corona virüs vakası kaydedilirken, 4 bin 397 kişi ise hayatını kaybetti.

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