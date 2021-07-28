Tayland’da maymun çeteleri şehir merkezini ele geçirdi: Kavga edip binaları işgal ediyorlar

Olayın şahitlerinden Khun Itiphat Dailymail’e, "Maymunların ciyakladığını duyduğumda tapınağa yakın bir binadaydım. O kadar çok maymun vardı ki hepsi bir aradaydı. Kavga ettiklerini gördüm. Sonra hepsi birlikte yola çıktı ve dövüşmeye başladı. Sayıları çok kalabalıktı” dedi.