Tayland’da maymun çeteleri şehir merkezini ele geçirdi: Kavga edip binaları işgal ediyorlar

Tayland'da Covid kısıtlamaları sebebiyle sokağa çıkma yasakları uygulanınca yerleşim bölgeleri maymun istilasına uğradı. Yiyecek bulmak için Lopburi kentindeki boş sokaklara inen maymun çeteleri arasında kavga çıktı. Konuyla ilgili konuşan veteriner Supakarn Kaewchot, “Maymunlar binaları işgal ediyorlar ve kasaba halkını evlerini terk etmeye zorluyorlar' dedi.

ntv.com.tr 28.07.2021 - 12:04

Tayland’da maymun çeteleri şehir merkezini ele geçirdi: Kavga edip binaları işgal ediyorlar - 1

Tayland’ın Lopburi kentinde corona virüs pandemisinin üçüncü dalgası nedeniyle uygulanan karantina sırasında maymun çeteleri şehre indi.

Tayland’da maymun çeteleri şehir merkezini ele geçirdi: Kavga edip binaları işgal ediyorlar - 2

Yiyecek kıtlığı nedeniyle şehre indiği belirtilen maymun çeteleri, şehirdeki işlek caddede karşı karşıya gelirken aralarında kavga çıktı.

Tayland’da maymun çeteleri şehir merkezini ele geçirdi: Kavga edip binaları işgal ediyorlar - 3

Eski bir Budist tapınağının önünde toplanan maymun çeteleri birbirleriyle savaşırken trafik durma noktasına geldi.

Tayland’da maymun çeteleri şehir merkezini ele geçirdi: Kavga edip binaları işgal ediyorlar - 4

Olayın şahitlerinden Khun Itiphat Dailymail’e, "Maymunların ciyakladığını duyduğumda tapınağa yakın bir binadaydım. O kadar çok maymun vardı ki hepsi bir aradaydı. Kavga ettiklerini gördüm. Sonra hepsi birlikte yola çıktı ve dövüşmeye başladı. Sayıları çok kalabalıktı” dedi.

Tayland’da maymun çeteleri şehir merkezini ele geçirdi: Kavga edip binaları işgal ediyorlar - 5

Tayland’da maymunların şehre inip kavga etmesi ilk kez görülmüyor. 2020’nin Mart ayında da iki maymun çetesi, karantina sırasında sokakların boşalmasıyla birlikte şehre inmiş ve kavga etmişlerdi.

Tayland’da maymun çeteleri şehir merkezini ele geçirdi: Kavga edip binaları işgal ediyorlar - 6

Konuyla ilgili konuşan Devlet veterineri Supakarn Kaewchot, "Maymunlar turistlerin onları beslemesine çok alışkın ve şehir onlara kendi başlarının çaresine bakabilecekleri bir alan sağlamıyor” şeklinde görüş belirtti.

Tayland’da maymun çeteleri şehir merkezini ele geçirdi: Kavga edip binaları işgal ediyorlar - 7
Kaewchot, “Turistlerin gitmesiyle maymunlar daha agresif hale geldi, hayatta kalabilmek ve yiyecek için insanlarla savaştılar. Binaları işgal ediyorlar ve kasaba halkını evlerini terk etmeye zorluyorlar' dedi.
Tayland’da maymun çeteleri şehir merkezini ele geçirdi: Kavga edip binaları işgal ediyorlar - 8
Tayland’da maymun çeteleri şehir merkezini ele geçirdi: Kavga edip binaları işgal ediyorlar - 9
Tayland’da maymun çeteleri şehir merkezini ele geçirdi: Kavga edip binaları işgal ediyorlar - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER