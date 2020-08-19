Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti

Tayland, bir aydan fazla süredir yönetim karşıtı protestolara sahne oluyor. Gösterilere öğrenciler önderlik ediyor. Protestocuların bazılarının monarşi reformu talep etmesi de dikkat çekiyor. Tayland'da kralık tabu olarak görülüyor. Protestocular, Açlık Oyunları'ndaki (Hunger Games) direnişin sembolü olan üç parmak selamını kullanıyor.

NTV Haber 19.08.2020 - 13:26 | Son Güncelleme : 19.08.2020 - 13:28

Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 1
Hollywood filmi "The Hunger Games" (hangır geyms) "Açlık oyunları"nda baskıya karşı direnişin sembolü olan üç parmak selamını kullanıyorlar. Tepkilerini bu şekilde ortaya koyuyorlar.
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 2
Tayland bir aydan fazla süredir yönetim karşıtı gösterilere sahne oluyor. Gösterilere öğrenciler önderlik ediyor.
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 3
Öğrenciler, eski junta lideri olan Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın istifasını ve ordunun hazırladığı anayasa yerine yeni bir anayasa yapılmasını istiyor.
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 4
Protestocuların talepleri arasında erken seçimlere gidilmesi ve muhaliflere yönelik baskılara son verilmesi de var.
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 5
Yolsuzluklara tepki gösteren öğrencilerden bazıları monarşide reform da talep ediyor.
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 6
Kral Maha Vajiralongkorn'un yetkilerinin kısıtlanmasını istiyor.
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 7
Krallığın tabu olarak görüldüğü ülkede öğrencilerden yükselen bu sesler dikkat çekiyor.
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 8
Protestoculardan biri, "Herkesin çıkıp protesto düzenlemesinin vakti geldi. haklarımız uzun bir süredir verilmiyor. hiçbir şey yapmadan duramayız" sözleriyle taleplerini açıkladı.
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 9
Ülkede monarşiye hakaret edenler 15 yıl hapis cezasına çarptırılabiliyor.
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 10
Geçen haftaki protestolara katılan bazı öğrenciler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 11
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 12
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 13
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 14
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 15
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 16
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 17
Tayland'da öğrenciler bir aydır sokakta: Açlık Oyunları işareti - 18

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER