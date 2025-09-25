Tayland'da yeni hükümet göreve başladı
Tayland'da yeni Başbakan Anutin Charnvirakul ve yeni kabine üyeleri, Kral Maha Vajiralongkorn'un huzurunda yemin ederek göreve başladı.
Tayland'da yeni hükümet göreve başladı.
Düzenlenen törende yeni hükümet, Kral Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın huzuruna çıktı.
Başkent Bangkok'taki Dusit Sarayı'ndaki törende başbakan ve aynı zamanda içişleri bakanı olarak görev yapacak olan Anutin Charnvirakul ile beraberindeki 36 üyeden oluşan kabine üyeleri, Kral Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın huzurunda yemin ederek göreve başladı.