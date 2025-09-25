Tayland'da yeni hükümet göreve başladı. 

GÜÇLÜ BİR RUH, KARARLILIK VE BAŞARI DİLİYORUM

Tayland geleneklerine uygun olarak gerçekleşen törende tüm kabine üyeleri, yere kapanarak Kral ve Kraliçe için saygı duruşunda bulundu.

Törende konuşan Kral Vajiralongkorn, Başbakan Charnvirakul ve kabine üyelerine görevlerinde azim ve kararlılık diledi.

Kral, ülke ve halk için çalışırken karşılarına çıkacak engelleri bilgelikle aşmaları gerektiğini vurgulayarak, "Başbakan ve tüm kabine üyelerine güçlü bir ruh, kararlılık ve başarı diliyorum. Önünüzdeki zorlukların üstesinden gelmek için gereken bilgelik, refah ve mutluluk sizinle olsun" ifadelerini kullandı.