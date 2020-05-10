Tayland'daki Kedi Cafe karantina sonrası tekrar açıldı

Kedilerle dolu olan bu café de müşteriler bir şeyler yiyip içerken bir yandan da kedileri sevebiliyor.

Tayland'daki diğer işletmeler gibi, kedi kafede de corona virüsün yayılmasını engellemeye yönelik yeni kurallar var. Kafenin ‘yeni normal’ine göre müşteriler mekana girmeden önce ateşlerini ölçütürüyor ve ellerini yıkıyor. Kafe içinde maskesiz oturmak da yasak.