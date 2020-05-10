Tayland'daki Kedi Cafe karantina sonrası tekrar açıldı

ntv.com.tr - Reuters 10.05.2020 - 10:05
Güneydoğu Asya ülkelerinden Tayland'da 3 Nisan’dan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı ülkede corona virüs vakalarının azalmasıyla birlikte kademeli olarak kaldırılmaya başlandı.
Ülkenin başkenti Bangkok’ta corona virüs nedeniyle kepenk kapatan birçok restoran da yavaş yavaş açılıyor. Şehirde turistlerin ve kediseverlerin favori mekanı haline gelen Caturday Café isimli kedi kafe de 1 ay sonra kapılarını açtı.
Kedilerle dolu olan bu café de müşteriler bir şeyler yiyip içerken bir yandan da kedileri sevebiliyor.
Tayland'daki diğer işletmeler gibi, kedi kafede de corona virüsün yayılmasını engellemeye yönelik yeni kurallar var. Kafenin ‘yeni normal’ine göre müşteriler mekana girmeden önce ateşlerini ölçütürüyor ve ellerini yıkıyor. Kafe içinde maskesiz oturmak da yasak.
Ayrıca, kafenin içinde yaşayan kediler için de kuru banyolar hazırlanıyor. Her güze düzenli olarak tüyleri taranan kedilerin gözleri de temizleniyor.
Tayland’da cuma günü sekiz yeni corona virüs vakası rapor edildi. Toplam vaka sayısı ise 3 bin 9 olarak açıklandı. Ülkede corona virüs nedeniyle 56 kişi yaşamını yitirdi.