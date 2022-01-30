Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi

Tayland'da deniz demirleme istasyonunda sızan ham petrolün ülkenin doğusundaki plajlara ulaşması üzerine Rayong eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 30.01.2022 - 06:18 | Son Güncelleme : 30.01.2022 - 06:40

Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 1

Körfezi'nde "Star Petroleum Refining Public Company" adlı şirkete ait deniz demirleme istasyonunda, tankerleri yüklemek için kullanılan denizaltı hortumundan 25 Ocak'ta 20-50 ton civarında petrol sızdığı tahmin ediliyor.

Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 2

Şirket, çabalara rağmen sızıntının Bangkok'un güneydoğusundaki Rayong eyaletindeki Mae Ramhueng plajına ulaşmasını engelleyemediklerini bildirdi.

Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 3

Sızan ham petrolün ülkenin doğusundaki plajlara ulaşması üzerine Rayong eyaletinde OHAL ilan edildi.

Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 4

Rayong Valisi Channa Iamsaeng, yaptığı açıklamada, 'afet bölgesi' ilan ettiği plajın yüzücüler ve ticari faaliyetler için kapatıldığını duyurdu.

Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 5

Uçaklar, petrolü dağıtmak için kimyasallar bırakırken, petrolün yüzeyden kayması ve temizlenmesi için yüzer setler yerleştiriliyor.

Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 6

200 donanma personeli ve Star Petroleum'dan 150 kişi, deniz yüzeyindeki petrolü temizlemeye çalışıyor.

Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 7

Tayland Donanması sözcüsü Koramiral Pokkrong Monthatphalin, donanmanın temizliğe yardım etmek için bir gözetleme uçağı, iki gemi ve bir helikopter gönderdiğini, helikopterin bölgeyi araştıracağını ve petrol tabakasını dağıtmak için bir kimyasal püskürteceğini söylemişti.

Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 8
Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 9
Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 10
Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 11
Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 12
Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 13
Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 14
Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 15
Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 16
Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 17
Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 18
Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 19
Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda OHAL ilan edildi - 20

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