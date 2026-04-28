Taylor Swift yapay zekaya karşı hukuki önlem alıyor
28.04.2026 09:51
Reuters
ABD'li pop yıldızı Swift, yapay zeka ve deepfake ile oluşturulan ses ve görüntülere karşı kendini korumak için sesini ve görünüşünü markalaştıracak.
YAPAY ZEKAYA KARŞI HUKUKİ ÖNLEM YOLU
Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Taylor Swift, her geçen gün büyüyen yapay zekaya karşı önlem almak için harekete geçti. Swift, yapay zeka tarafından oluşturulan deepfake videolara ve ses kayıtlarına karşı sesini ve dış görünüşünü korumak amacıyla ABD Patent ve Marka Ofisi’ne marka tescil başvurularında bulundu.
Yapılan başvurularda Swift'in 2 ses klibi ve bir de görselinin yer aldığı belirtildi. Bu hamleyle Taylor Swift'in, yapay zekanın sesini ve benzerliğini kullanarak ürettiği sahte reklamlardan, şarkılardan, asılsız siyasi mesajlardan ve müstehcen görüntülere kadar uzanan tehditlere karşı önlem aldığı kaydedildi.
"MARKALAŞMA HAMLESİ YENİ BİR YÖNTEM"
Başvuruya konu olan ses kliplerinden birinde Swift'in "Merhaba, ben Taylor Swift, yeni albümüm ‘The Life of a Showgirl’ü dinleyebilirsiniz" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Diğer klipte de albümün 3 Ekim'de çıkacağı ve Spotify'da ön kayıt yapılabileceğini söylediği ifade edildi. Tescil edilmek istenen görselde ise Swift'in sahnede pullu bir kıyafet içinde ve elinde pembe bir gitarla tasvir edildiği kaydedildi.
Swift'in menajerlik şirketinin avukatı Josh Gerben, bu başvuruların özellikle yapay zeka teknolojilerinin ünlü bir ismin benzerliğini taklit etme kabiliyetine karşı yapıldığını ve kıyafetlerinden poz verişine kadar sanatçının kendine has görsellerinin tescillenmesinin, manipüle edilmiş içeriklere karşı yasal hak iddia etmeyi kolaylaştıracağını söyledi.
Yasal olarak bir ünlünün konuşma sesinin tescillenmesinin henüz yaygın olmadığı, bu yüzden Swift'in markalaşma hamlesinin yeni bir yöntem olduğu ifade ediliyor.
AMAÇ YAPAY ZEKAYA KARŞI HUKUKİ ZEMİN OLUŞTURMAK
Swift’in ekibi, şarkıcının sahne kostümü ve duruşu gibi belirgin görselleri koruma altına alarak, sanatçının benzerliğini çağrıştıran yapay zeka üretimlerine karşı hukuki zemin oluşturmayı hedefliyor.
Avukat Josh Gerben, geleneksel telif hakkı yasalarının kayıtlı müziği korumada yeterli olduğunu ancak yapay zekanın mevcut bir kaydı kopyalamadan tamamen yeni içerikler üreterek sanatçının sesini taklit edebildiğini, bu durumun yasal bir boşluk yarattığını belirtti.
Swift'in hamlesine paralel aktör Matthew McConaughey de yapay zeka ile oluşturulan içeriklerde atıfın bir kural haline gelmesi için mülkiyet kurallarında bir sınır oluşturulması gerektiğini savunuyor.