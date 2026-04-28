Taylor Swift yapay zekaya karşı hukuki önlem alıyor

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Taylor Swift, her geçen gün büyüyen yapay zekaya karşı önlem almak için harekete geçti. Swift, yapay zeka tarafından oluşturulan deepfake videolara ve ses kayıtlarına karşı sesini ve dış görünüşünü korumak amacıyla ABD Patent ve Marka Ofisi’ne marka tescil başvurularında bulundu.

Yapılan başvurularda Swift'in 2 ses klibi ve bir de görselinin yer aldığı belirtildi. Bu hamleyle Taylor Swift'in, yapay zekanın sesini ve benzerliğini kullanarak ürettiği sahte reklamlardan, şarkılardan, asılsız siyasi mesajlardan ve müstehcen görüntülere kadar uzanan tehditlere karşı önlem aldığı kaydedildi.