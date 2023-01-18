Tayvan, Çin tehdidine karşı ordusunu büyütmek için kadınları askere alacak

Çin, demokratik ada üzerindeki askeri baskıyı artırmaya devam ederken, Tayvan ordusu kadınların yedek kuvvet olarak eğitimi için ilk kez gönüllü olmalarına izin vereceğini duyurdu. Tayvan Savunma Bakanlığı'nın kararı, Çin ile artan gerilimin ardından geldi.

Tayvan, Çin tehdidine karşı ordusunu büyütmek için kadınları askere alacak - 1

Tayvan Savunma Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren 220 kadın askerin eğitimlere katılmasına izin vereceğini açıkladı. 

Tayvan, Çin tehdidine karşı ordusunu büyütmek için kadınları askere alacak - 2

Bakanlığın Topyekün Savunma Seferberlik Teşkilatı'ndan Tümgeneral Yu Wen-cheng, kadın askerlerin  bu yıl deneme amaçlı eğitileceğini söyledi.

Tayvan, Çin tehdidine karşı ordusunu büyütmek için kadınları askere alacak - 3

Tayvan Savunma Bakanlığı daha önce, her iki cinsiyeti de barındırmak için yeterli kapasiteye sahip olmadığından, sadece erkekleri yedek asker olarak eğittiğini açıklamıştı. 

Tayvan, Çin tehdidine karşı ordusunu büyütmek için kadınları askere alacak - 4

Diğer taraftan Tayvanlı milletvekilleri, kadınları yedek eğitimden hariç tutmanın cinsiyet ayrımcılığı anlamına geldiğini bildirmişti.

Tayvan, Çin tehdidine karşı ordusunu büyütmek için kadınları askere alacak - 5

ASKERLİK SÜRESİ UZATILDI

Bununla birlikte, geçen yılın Aralık ayında Tayvan, 2024'ten başlayarak tüm uygun erkekler için zorunlu askerlik hizmeti süresini dört aydan bir yıla uzatacağını ve şartın 2005'ten sonra doğan erkekler için de geçerli olacağını duyurmuştu.

Tayvan, Çin tehdidine karşı ordusunu büyütmek için kadınları askere alacak - 6

PELOSİ'NİN ZİYARETİ VE SÜREGELEN ASKERİ GERİLİM

ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyareti, iki ülke ve Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında gerilime yol açmıştı.

Tayvan, Çin tehdidine karşı ordusunu büyütmek için kadınları askere alacak - 7

Pelosi'nin ziyareti, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmiş, Çin ordusu, ziyaretin ardından Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar adanın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Tayvan, Çin tehdidine karşı ordusunu büyütmek için kadınları askere alacak - 8

Çin ordusu, ziyaretin ardından ada çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Tayvan, Çin tehdidine karşı ordusunu büyütmek için kadınları askere alacak - 9

Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Tayvan, Çin tehdidine karşı ordusunu büyütmek için kadınları askere alacak - 10
Tayvan, Çin tehdidine karşı ordusunu büyütmek için kadınları askere alacak - 11

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER