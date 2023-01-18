Tayvan, Çin tehdinine karşı ordusunu büyütmek için kadınları askere alınacak

Tayvan Savunma Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren 220 kadın askerin eğitimlere katılmasına izin vereceğini açıkladı.
Bakanlığın Topyekün Savunma Seferberlik Teşkilatı'ndan Tümgeneral Yu Wen-cheng, kadın askerlerin bu yıl deneme amaçlı eğitileceğini söyledi.
Tayvan Savunma Bakanlığı daha önce, her iki cinsiyeti de barındırmak için yeterli kapasiteye sahip olmadığından, sadece erkekleri yedek asker olarak eğittiğini açıklamıştı.
Diğer taraftan Tayvanlı milletvekilleri, kadınları yedek eğitimden hariç tutmanın cinsiyet ayrımcılığı anlamına geldiğini bildirmişti.
Bununla birlikte, geçen yılın Aralık ayında Tayvan, 2024'ten başlayarak tüm uygun erkekler için zorunlu askerlik hizmeti süresini dört aydan bir yıla uzatacağını ve şartın 2005'ten sonra doğan erkekler için de geçerli olacağını duyurmuştu.
ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyareti, iki ülke ve Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında gerilime yol açmıştı.
Pelosi'nin ziyareti, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmiş, Çin ordusu, ziyaretin ardından Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar adanın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.
Çin ordusu, ziyaretin ardından ada çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.
Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.