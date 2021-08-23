Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü: Hayvanseverlerden tepki

ntv.com.tr 23.08.2021 - 15:29
Tayvanlı yetkililerin kaçakçılık operasyonu sonucu buldukları 154 kedinin uyutulmasına karar vermesinin ardından ülke genelinde hayvanları koruyan kanunlar yeniden tartışılmaya başlandı. Hayvanseverler ve aktivistlere göre yasalar hayvanları korumak için yetersiz.
Sahil güvenlik yetkilileri Perşembe günü Tayvan’ın güney kıyılarından 65 kilometre uzaklıktaki Kaohsiung’da Çin’den gelen bir balıkçı teknesini durdurdular.
Corona virüs taramasının ardından teknedeki 62 kafesin içinde Russian Blue, Ragdoll, Persian American Shorthair ve British Shorthair cinslerinden kediler olduğunu fark ettiler. Hükümet yetkilileri geldikleri yerin belli olmaması ve insan sağlığı için tehlike oluşturdukları gerekçesiyle kedileri uyutmaya karar verirken yaşananlar Tayvan halkı ve hayvan aktivistlerinin öfkesine yol açtı.
Kendisi de iki kedi sahibi olan ve sosyal medyada bunu sıklıkla paylaşan Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ingwen, halka seslenişinde yaşananlara dikkat çekti. Kedilerin maruz kaldıkları muameleden duyduğu üzüntüyü dile getiren Ingwen, kaçakçılık sonucu yakalanan hayvanların insan sağlığı için taşıdıkları riski hatırlattı. Ayrıca hayvanları koruma kanunun yetersiz olduğuna ve kanunun daha merhametli hale getirilmesi gerektiğine değindi.