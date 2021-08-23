Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü: Hayvanseverlerden tepki

CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kendisi de iki kedi sahibi olan ve sosyal medyada bunu sıklıkla paylaşan Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ingwen, halka seslenişinde yaşananlara dikkat çekti. Kedilerin maruz kaldıkları muameleden duyduğu üzüntüyü dile getiren Ingwen, kaçakçılık sonucu yakalanan hayvanların insan sağlığı için taşıdıkları riski hatırlattı. Ayrıca hayvanları koruma kanunun yetersiz olduğuna ve kanunun daha merhametli hale getirilmesi gerektiğine değindi.