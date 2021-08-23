Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü: Hayvanseverlerden tepki

Tayvan’da hayvan kaçakçılarından kurtarılan 154 kedinin insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle aynı gün öldürülmesine karar verildi. Hayvanseverler ve aktivistler olaya büyük bir tepki gösterdi.

ntv.com.tr 23.08.2021 - 15:29

Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü: Hayvanseverlerden tepki - 1

154 KEDİ ÖLDÜRÜLDÜ

Tayvanlı yetkililerin kaçakçılık operasyonu sonucu buldukları 154 kedinin uyutulmasına karar vermesinin ardından ülke genelinde hayvanları koruyan kanunlar yeniden tartışılmaya başlandı. Hayvanseverler ve aktivistlere göre yasalar hayvanları korumak için yetersiz.

Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü: Hayvanseverlerden tepki - 2

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKE OLUŞTURDUKLARI İDDİASI

Sahil güvenlik yetkilileri Perşembe günü Tayvan’ın güney kıyılarından 65 kilometre uzaklıktaki Kaohsiung’da Çin’den gelen bir balıkçı teknesini durdurdular.

Corona virüs taramasının ardından teknedeki 62 kafesin içinde Russian Blue, Ragdoll, Persian American Shorthair ve British Shorthair cinslerinden kediler olduğunu fark ettiler. Hükümet yetkilileri geldikleri yerin belli olmaması ve insan sağlığı için tehlike oluşturdukları gerekçesiyle kedileri uyutmaya karar verirken yaşananlar Tayvan halkı ve hayvan aktivistlerinin öfkesine yol açtı.

Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü: Hayvanseverlerden tepki - 3

CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kendisi de iki kedi sahibi olan ve sosyal medyada bunu sıklıkla paylaşan Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ingwen, halka seslenişinde yaşananlara dikkat çekti. Kedilerin maruz kaldıkları muameleden duyduğu üzüntüyü dile getiren Ingwen, kaçakçılık sonucu yakalanan hayvanların insan sağlığı için taşıdıkları riski hatırlattı. Ayrıca hayvanları koruma kanunun yetersiz olduğuna ve kanunun daha merhametli hale getirilmesi gerektiğine değindi. 

Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü: Hayvanseverlerden tepki - 4
Tayvan hükümetinin tarım konseyi başkanı Chen Chi-chung ise, hayvanların karantinadan sonra bile hastalık taşıma risklerinin yüksek olduğunu ve alınan kararın arkasında durduğunu söyledi.
Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü: Hayvanseverlerden tepki - 5

HALKIN ÖFKESİNİ TIRMANDIRDI

Öte yandan, evcil hayvan sahipliğinin yüksek olduğu Tayvan’da 154 kedinin uyutulacağı haberi hızla en çok okunanlar arasına girdi. Kedilerin kafesler içinde sıralanmış, ölümü bekleyen fotoğrafları halkın öfkesini tırmandırdı.
Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü: Hayvanseverlerden tepki - 6
On binlerce Tayvanlı, hayvanların neden  karantina altına alınmadığını ya da tedavi edilmediğini sosyal medyada tartışırken öfkenin büyük kısmı hayvan kaçakçılarına yöneltildi.
Tayvan’da 154 kedi aynı gün öldürüldü: Hayvanseverlerden tepki - 7

CİNS TÜRLER YERİNE BARINAKLARDAN SAHİPLENİN

Bazıları da yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğine ve cins türler yerine barınaklardan evcil hayvanlar sahiplenmenin önemine dikkat çekti.

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