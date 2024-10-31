Tayvan'da 30 yılın en şiddetli tayfunu: Bir ölü, 73 yaralı

Tayvan’da bugün karaya çıkan Kong-rey Tayfunu nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan 56 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Tayvanlı yetkililer, ada genelinde en az 73 kişinin yaralandığını aktardı. Ülkenin doğu kıyısındaki bölgeler için “şiddetli sağanak” yağış uyarısında bulunuldu.

Tayvan'da 30 yılın en şiddetli tayfunu: Bir ölü, 73 yaralı - 1

DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALDI

Tayvan’da Kong-rey Tayfunu karaya çıktı.

Yaklaşık “30 yıldır adayı vuran en büyük tayfun” olan Kong-rey’in etkili olduğu Nantou şehrinde devrilen bir ağacın altında kalan 56 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Tayvan Merkezi Acil Durum Operasyon Merkezi’ne (CEOC) göre, ada genelinde tayfun nedeniyle en az 73 kişi yaralandı.

DÜNYA HABERLERİ

Tayvan'da 30 yılın en şiddetli tayfunu: Bir ölü, 73 yaralı - 2

34 BİN ASKER HAZIRDA BEKLİYOR

Tayvan Ordusunun 34 binden fazla askeri hazır beklettiği, 8 bin 600’den fazla kişinin ise yüksek riskli bölgelerde tahliye edildiği aktarıldı.

Ortak Tayfun Uyarı Merkezi (JTWC) tarafından yapılan açıklamada, Taitung şehrinde karaya çıkan tayfunun saatte yaklaşık 200 kilometreye rüzgarlara yol açtığı kaydedildi.

Tayvan'da 30 yılın en şiddetli tayfunu: Bir ölü, 73 yaralı - 3

500'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Adada eğitime ara verilirken, Tayvan borsasında işlemler askıya alındı. Tayvan Sivil Havacılık İdaresi'ne göre 300’ü uluslararası olmak üzere 500’den fazla uçuş ve adalararası feribot seferleri iptal edildi.

Tayvan'da 30 yılın en şiddetli tayfunu: Bir ölü, 73 yaralı - 4

RAYLI HİZMETLER SEKTEYE UĞRADI

Yüksek hızlı tren hizmetleri sınırlı kapasitede ile çalışmaya devam ederken, Taipei metrosu açık havadaki hizmetlerin askıya aldığını bildirdi.

Tayvan'da 30 yılın en şiddetli tayfunu: Bir ölü, 73 yaralı - 5

TAYVCAN'IN DOĞUSU İÇİN UYARI

Tayvan Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’ın doğu kıyısındaki Yilan, Hualien, Taichung ve Taitung ilçelerinin bir kısmı için bugün en yüksek seviye olan “şiddetli sağanak” yağış uyarısında bulunuldu.

Tayvan'da 30 yılın en şiddetli tayfunu: Bir ölü, 73 yaralı - 6

Adanın doğusundaki diğer şehirler ile Taipei de dahil olmak üzere adanın kuzeyinin bir kısmı için ise ikinci en yüksek seviye olan “sağanak” yağış uyarısı yapıldı.

Tayvan'da 30 yılın en şiddetli tayfunu: Bir ölü, 73 yaralı - 7
Tayvan'da 30 yılın en şiddetli tayfunu: Bir ölü, 73 yaralı - 8
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