Tayvan'da 30 yılın en şiddetli tayfunu: Bir ölü, 73 yaralı
Tayvan’da bugün karaya çıkan Kong-rey Tayfunu nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan 56 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Tayvanlı yetkililer, ada genelinde en az 73 kişinin yaralandığını aktardı. Ülkenin doğu kıyısındaki bölgeler için “şiddetli sağanak” yağış uyarısında bulunuldu.
DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALDI
Tayvan’da Kong-rey Tayfunu karaya çıktı.
Yaklaşık “30 yıldır adayı vuran en büyük tayfun” olan Kong-rey’in etkili olduğu Nantou şehrinde devrilen bir ağacın altında kalan 56 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Tayvan Merkezi Acil Durum Operasyon Merkezi’ne (CEOC) göre, ada genelinde tayfun nedeniyle en az 73 kişi yaralandı.