Tayvan'da köprü çöktü: 10 yaralı, 5 kayıp
Anadolu Ajansı, İHA
Tayvan'ın Yilan bölgesinde Nanfangao limanındaki kemerli bir köprünün çökmesi sonucu en az 10 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.
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Tayvan'ın Merkez Haber Ajansı'nda (CNA) yer alan habere göre, 140 metre uzunluğundaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu köprüden geçen petrol tankeri sudaki teknelerin üzerinde düştü.
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2İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada, teknelerdeki en az 10 kişinin yaralandığı ve kayıp 5 kişinin arandığı bildirildi.
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3Tayvan lideri Tsai Ing-wen, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.
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4Yilan'daki turistik yerlerden biri olan Nanfangao köprüsü 1998'de hizmete açılmıştı.
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