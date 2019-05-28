Tayvan'da savaş uçakları otobana iniş yaptı
Anadolu Ajansı
Tayvan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 3 savaş uçağı, muhtemel bir Çin saldırısına karşı düzenlenen tatbikat sırasında ordunun gücünü ve caydırıcılığını göstermek amacıyla otobana indi.
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1Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, içlerinde bir F-16 da bulunan üç savaş uçağı, sabah saatlerinde Huatan bölgesindeki işlek bir otobana indi.
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2Tayvan lideri Tsai Ing-wen, iniş sonrasında tekrar aynı rotayı takip ederek üslerine dönen savaş uçaklarının pilotlarını ve hava kuvvetlerini görevlerini başarıyla tamamlamalarından ötürü tebrik etti.
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3Tatbikatı "oldukça zorlu ve karmaşık" şeklinde tanımlayan Tsai, bu tip tatbikatların askeri gücü göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.
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4Tsai'nin bizzat başında bulunduğu benzer bir tatbikat, en son 2014'te yapılmıştı.
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5Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.
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6Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.
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7Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.
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8Tayvan'ın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolarlık silah satıyor.
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