Tazmanya canavarını kurtarma projesi felaket getirdi: Küçük adada büyük kıyım

"ADADAKİ TAZMANYA CANAVARLARI GÖNDERİLMELİ"

Maria Adası, halka açık araçları ve yolları olmadığı için başlangıçta Tazmanya canavarları için ideal bir yer olarak kabul edildi. Woehler, "Tazmanya çevresinde ve Avustralya anakarasında[şimdi bir dizi Tazmanya canavarı var. Bir popülasyonunun kaldırılmasının hayvanların soyunun devam etmesi için herhangi bir olumsuz sonuç vereceğini düşünmüyorum” dedi.