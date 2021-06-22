Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu

ntv.com.tr - AFP 22.06.2021 - 12:09
Sivil toplum kuruluşu BirdLife Tasmania’nın açıkladığına göre, küçük bir Avustralya adasında yürütülen Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi bir dizi ekolojik yıkımı tetikledi.
Tazmanya'nın doğusunda yer alan 116 kilometrekarelik bir ada olan Maria Adası, yaklaşık on yıl önce üreyen 3 bin çift küçük penguene ev sahipliği yapıyordu. 2012'de Tazmanya canavarlarının adaya getirilmesinden bu yana nüfusları azaldı, ancak BirdLife Tazmanya'ya göre, parklar departmanı tarafından yapılan en son anket penguenlerin tamamen yok olduğunu gösterdi.
Bununla birlikte, Maria Adası, bulaşıcı ve ölümcül yüz tümörü hastalığından uzak, coğrafi olarak izole edilmiş bir nüfus yaratarak Tazmanya canavarını sayılarını korumayı amaçlıyordu. 2012 ve 2013 yıllarında adada serbest bırakılan 28 Tazmanya canavarından oluşan ilk nüfus, 2016 yılına kadar tahmini 100 hayvana ulaştı.
BirdLife Tasmania’da çevre bilimci olan Dr. Eric Woehler, kuş yaşamının kaybının üzücü ama şaşırtıcı olmayan bir sonuç olduğunu söyledi.
Woehler, "İnsanlar kasten veya kazara memelileri okyanus adalarına her soktuğunda, her zaman aynı sonuç oldu. Bir veya daha fazla kuş türü üzerinde yıkıcı bir etki meydana geldi. Milli bir parktaki 3 bin çift pengueni kaybetmek, temelde büyük bir darbe" dedi.
Öte yandan, Tazmanya Parklar, Su ve Çevre Dairesi tarafından yürütülen 2011 tarihli bir çalışma etobur keselilerin getirilmesinin Maria Adası'ndaki küçük penguen ve yelkovan kolonileri üzerinde olumsuz bir etkisi” olacağını öngördü.
Woehler, "Avustralya'daki penguenler, insan faaliyetleri, evcil hayvanlar ve vahşi hayvanlar nedeniyle büyük tehditlerle karşı karşıya. Bas Boğazı'ndaki Maria Adası gibi açık deniz adaları ile Victoria ve Güney Avustralya'daki açık deniz adaları penguenler için gerçekten önemli" konuşmasını yaptı.
Diğer taraftan, geçen yıl yapılan araştırmalar, Tazmanya canavarlarının Maria Adası'ndaki kısa kuyruklu yelkovan kolonilerini de yok ettiğini buldu. Woehler, "Daha büyük boyutları ve kazma yetenekleri nedeniyle, Tazmanya canavarlarının yelkovan kolonilerinin azalması üzerinde kedilerden ve sıçanlardan daha büyük etkileri oldu" dedi.
Woehler ayrıca normalde yerde yuva yapan bir kuş olan kazların da davranışlarında çeşitli değişiklikler meydana geldiğine dikkat çekerek, "Tazmanya canavarlarının yırtıcılığından kaçınmak için kazların ağaçlara yuva yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bu hayvanların Maria Adası'ndaki kuş faunası üzerinde yıkıcı bir ekolojik etkisi olduğu çok açık" dedi.
Öte yandan, 2020'de yayınlanan bir araştırma, hastalığın yayılması yavaşlamış gibi göründüğü için yüz kanserinin Tazmanya canavarı popülasyonlarını yok etme olasılığının düşük olduğunu buldu.
Maria Adası, halka açık araçları ve yolları olmadığı için başlangıçta Tazmanya canavarları için ideal bir yer olarak kabul edildi. Woehler, "Tazmanya çevresinde ve Avustralya anakarasında[şimdi bir dizi Tazmanya canavarı var. Bir popülasyonunun kaldırılmasının hayvanların soyunun devam etmesi için herhangi bir olumsuz sonuç vereceğini düşünmüyorum” dedi.