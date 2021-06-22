Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu

Bilim insanları, küçük bir Avustralya adasında on yıldır yürütülen Tazmanya canavarlarının soyunu kurtarma projesinin bir dizi felaketi beraberinde getirdiğini açıkladı. Buna göre, hızla nüfusu artan etobur hayvanlar adadaki penguenlerin ve yelkovan kuşlarını avlayarak tamamını yok etti.

ntv.com.tr - AFP 22.06.2021 - 12:09

Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 1

Sivil toplum kuruluşu BirdLife Tasmania’nın açıkladığına göre, küçük bir Avustralya adasında yürütülen Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi bir dizi ekolojik yıkımı tetikledi.

Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 2

ADADAKİ PENGUENLERİN TAMAMINI AVLADILAR

Tazmanya'nın doğusunda yer alan 116 kilometrekarelik bir ada olan Maria Adası, yaklaşık on yıl önce üreyen 3 bin çift küçük penguene ev sahipliği yapıyordu. 2012'de Tazmanya canavarlarının adaya getirilmesinden bu yana nüfusları azaldı, ancak BirdLife Tazmanya'ya göre, parklar departmanı tarafından yapılan en son anket penguenlerin tamamen yok olduğunu gösterdi.

Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 3

NÜFUSLARI 4 YILDA DÖRDE KATLANDI

Bununla birlikte, Maria Adası, bulaşıcı ve ölümcül yüz tümörü hastalığından uzak, coğrafi olarak izole edilmiş bir nüfus yaratarak Tazmanya canavarını sayılarını korumayı amaçlıyordu. 2012 ve 2013 yıllarında adada serbest bırakılan 28 Tazmanya canavarından oluşan ilk nüfus, 2016 yılına kadar tahmini 100 hayvana ulaştı.

Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 4

"ŞAŞIRTICI BİR DURUM DEĞİL"

BirdLife Tasmania’da çevre bilimci olan Dr. Eric Woehler, kuş yaşamının kaybının üzücü ama şaşırtıcı olmayan bir sonuç olduğunu söyledi.

Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 5

Woehler, "İnsanlar kasten veya kazara memelileri okyanus adalarına her soktuğunda, her zaman aynı sonuç oldu. Bir veya daha fazla kuş türü üzerinde yıkıcı bir etki meydana geldi. Milli bir parktaki 3 bin çift pengueni kaybetmek, temelde büyük bir darbe" dedi.

Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 6

DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR SONUCU ÖNGÖRMÜŞTÜ

Öte yandan, Tazmanya Parklar, Su ve Çevre Dairesi tarafından yürütülen 2011 tarihli bir çalışma etobur keselilerin getirilmesinin Maria Adası'ndaki küçük penguen ve yelkovan kolonileri üzerinde olumsuz bir etkisi” olacağını öngördü.

Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 7

Woehler, "Avustralya'daki penguenler, insan faaliyetleri, evcil hayvanlar ve vahşi hayvanlar nedeniyle büyük tehditlerle karşı karşıya. Bas Boğazı'ndaki Maria Adası gibi açık deniz adaları ile Victoria ve Güney Avustralya'daki açık deniz adaları penguenler için gerçekten önemli" konuşmasını yaptı.

Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 8

SADECE PENGUENLERİ YOK ETMEDİLER

Diğer taraftan, geçen yıl yapılan araştırmalar, Tazmanya canavarlarının Maria Adası'ndaki kısa kuyruklu yelkovan kolonilerini de yok ettiğini buldu. Woehler, "Daha büyük boyutları ve kazma yetenekleri nedeniyle, Tazmanya canavarlarının  yelkovan kolonilerinin azalması üzerinde kedilerden ve sıçanlardan daha büyük etkileri oldu" dedi.

Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 9

ADADAKİ KUŞ POPÜLASYONLARI ÜZERİNDE OLDUKÇA YIKICI BİR ETKİLERİ VAR

Woehler ayrıca normalde yerde yuva yapan bir kuş olan kazların da  davranışlarında çeşitli değişiklikler meydana geldiğine dikkat çekerek, "Tazmanya canavarlarının yırtıcılığından kaçınmak için kazların ağaçlara yuva yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bu hayvanların Maria Adası'ndaki kuş faunası üzerinde yıkıcı bir ekolojik etkisi olduğu çok açık" dedi.

Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 10

Öte yandan, 2020'de yayınlanan bir araştırma, hastalığın yayılması yavaşlamış gibi göründüğü için yüz kanserinin Tazmanya canavarı popülasyonlarını yok etme olasılığının düşük olduğunu buldu.

Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 11

"ADADAKİ TAZMANYA CANAVARLARI GÖNDERİLMELİ"

Maria Adası, halka açık araçları ve yolları olmadığı için başlangıçta Tazmanya canavarları için ideal bir yer olarak kabul edildi. Woehler, "Tazmanya çevresinde ve Avustralya anakarasında[şimdi bir dizi Tazmanya canavarı var. Bir popülasyonunun kaldırılmasının hayvanların soyunun devam etmesi için herhangi bir olumsuz sonuç vereceğini düşünmüyorum” dedi.

Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 12

HÜKÜMET REDDETTİ

Ancak, bir Tazmanya hükümet sözcüsü "Tüm etkili koruma programları uyarlanabilir ve bilimdeki yeni bilgiler ve ortaya çıkan öncelikler doğrultusunda gelişmeye devam edecek.
Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 13
Bu aynı zamanda aktif izleme ve yönetimin gerçekleştiği Maria Adası için de geçerlidir. Maria Adası, Tazmanya'da kalıcı ve dirençli bir vahşi Tazmanya canavarı popülasyonunun yeniden kurulmasına ve korunmasına yardımcı olmak için daha bir programının önemli bir parçası olmaya devam etmektedir” diye konuştu.
Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 14
Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 15
Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 16
Tazmanya canavarlarını kurtarma projesi peş peşe felaket getirdi: Adadaki penguenlerin ve çeşitli kuşların tamamı yok oldu - 17

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