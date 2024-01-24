TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onayı dünya basınında

İsveç'te yayın yapan Dagens Nyheter, TBMM'nin İsveç'e NATO vizesi vermesini son dakika olarak manşetten duyurdu.

Gazetenin internet sitesinde yer alan haber "Türkiye parlamentosu NATO başvurusunu onayladı" başlığıyla yer aldı.

Haberde, "Birkaç saat süren tartışmanın ardından Türk parlamentosu İsveç'in NATO başvurusuna evet oyu verdi. Artık geriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı imzalaması kaldı." ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca Başbakan Ulf Kristersson'un "Tam üyeliğe bir adım daha yaklaştık" açıklamasına da yer verildi.