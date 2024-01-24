TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onayı dünya basınında

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. 346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 ret oyu kullanıldı. TBMM'nin İsveç'e NATO vizesi dünya basınında geniş yer buldu. Yabancı yayın kuruluşları İsveç'e NATO vizesini son dakika olarak okuyucularına duyurdu.

TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onayı dünya basınında - 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün kritik bir oylamaya ev sahipliği yaptı.

Meclis Genel Kurulu’nda İsveç'in NATO'ya katılım protokolü oylandı.

346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 ret oyuyla İsveç'in NATO'ya katılımına onay çıktı.

Teklife AK Parti, CHP ve MHP evet oyu verirken, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüda-Par, TİP,  Demokrat Parti ve DSP milletvekilleri hayır oyu kullandı.

İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanması dünya basınında geniş yer buldu. TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyelik vizesi vermesi dünya basını böyle gördü...

DÜNYA HABERLERİ

TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onayı dünya basınında - 2

İsveç'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Espressen, TBMM'den onay alan İsveç'in NATO üyeliğini son dakika olarak duyurdu.

Gazetenin internet sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı ile TBMM'nin görsellerinin yer aldığı manşette "Türkiye'den İsveç'e onay, geriye Macaristan kaldı" başlığı yer aldı.

TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onayı dünya basınında - 3

İsveç'te yayın yapan Dagens Nyheter, TBMM'nin İsveç'e NATO vizesi vermesini son dakika olarak manşetten duyurdu. 

Gazetenin internet sitesinde yer alan haber "Türkiye parlamentosu NATO başvurusunu onayladı" başlığıyla yer aldı.

Haberde, "Birkaç saat süren tartışmanın ardından Türk parlamentosu İsveç'in NATO başvurusuna evet oyu verdi. Artık geriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı imzalaması kaldı." ifadeleri yer aldı. 

Haberde ayrıca Başbakan Ulf Kristersson'un "Tam üyeliğe bir adım daha yaklaştık" açıklamasına da yer verildi.

TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onayı dünya basınında - 4

Almanya basını da İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü sayfalarına taşıdı. 

Ülkenin saygın yayın kuruluşu Bild Gazetesi, "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı" başlığını kullandı. Haberde "Türkiye İsveç'in NATO'ya girmesine yeşil ışık yaktı.  Kararla Meclis, Ankara ile Stockholm arasında 20 aydır süren müzakerelere son verdi." denildi.

TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onayı dünya basınında - 5

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post ise "Türkiye, aylar süren gecikmenin ardından İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi"  başlığıyla haberi duyurdu. ​

TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onayı dünya basınında - 6

Fransız Le Monde de TBMM'den İsveç'in NATO üyeliğine onayı sayfalarına taşıdı. 

Gazete, "TBMM İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Artık yalnızca Viktor Orban'ın Macaristan'ından yeşil ışık alınmasını gerektiren İsveç'in adaylığı,  Türk milletvekilleri tarafından 287 kabul ve 55 aleyhte oyla onaylandı." ifadeleriyle haberi duyurdu.

DAHA FAZLA GÖSTER