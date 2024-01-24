TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onayı dünya basınında
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. 346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 ret oyu kullanıldı. TBMM'nin İsveç'e NATO vizesi dünya basınında geniş yer buldu. Yabancı yayın kuruluşları İsveç'e NATO vizesini son dakika olarak okuyucularına duyurdu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün kritik bir oylamaya ev sahipliği yaptı.
Meclis Genel Kurulu’nda İsveç'in NATO'ya katılım protokolü oylandı.
346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 ret oyuyla İsveç'in NATO'ya katılımına onay çıktı.
Teklife AK Parti, CHP ve MHP evet oyu verirken, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüda-Par, TİP, Demokrat Parti ve DSP milletvekilleri hayır oyu kullandı.
İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanması dünya basınında geniş yer buldu. TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyelik vizesi vermesi dünya basını böyle gördü...