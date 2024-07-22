Ted Bundy'nin beyin araştırması: Sonuçlar bilim insanlarını tedirgin etti

Dünyanın en ünlü seri katillerinden biri olan Ted Bundy'nin ile ilgili yapılan araştırma, bilinen tüm gerçekleri değiştirdi. Ünlü seri katilin beynini inceleyen bilim insanları, beklenmedik sonuçlar karşısında şaşkına döndü.

Ted Bundy'nin beyin araştırması: Sonuçlar bilim insanlarını tedirgin etti - 1

Seri katil Ted Bundy'nin beyni üzerinde yapılan araştırmanın beklenmedik sonuçlar vermesi bilim insanlarını tedirgin etti.

1970'lerde en az 30 kadını içeren bir cinayet serisini itiraf etmesinin ardından Ocak 1989'da ölen seri katilin beyni araştırmacılara teslim edildi.

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Ted Bundy'nin beyin araştırması: Sonuçlar bilim insanlarını tedirgin etti - 2

Bundy'nin ölümünün ardından bilim insanları, seri katilin beynini inceleyerek, bu suçları işlemesine  sebep olan şeyin ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Sinirbilimciler başlangıçta, kendine güvenen ve başarılı biri olarak görülen Bundy'nin bir tür beyin hasarına sahip olabileceğini varsaydılar; bu varsayım diğer seri katil vakalarında da bulunuyordu.

Ted Bundy'nin beyin araştırması: Sonuçlar bilim insanlarını tedirgin etti - 3

Örneğin, Genesee Nehri Katili olarak da bilinen Arthur Shawcross'un, ölümünden sonra temporal lobuna sertçe baskı yapan büyük bir kisti olduğu ve çocukluğunda kafasına çok sayıda darbe aldığı tespit edildi.

Dolayısıyla ekip Bundy'nin beynini incelediğinde  lezyonlar, büyümeler, deformasyonlar veya genel olarak herhangi bir yaralanma belirtisi görmeyi bekliyordu.

Ancak buldukları şey çok daha şaşırtıcıydı.

Ted Bundy'nin beyin araştırması: Sonuçlar bilim insanlarını tedirgin etti - 4

ANORMAL HİÇBİR BELİRTİ YOK

Gördükleri kadarıyla, Bundy'nin beyninde anormal hiçbir şey yoktu. Bundy'nin beyin hasarı geçirdiğine dair bir belirti yoktu, bu da onun neden öldürme içgüdüsü giriştiğine dair bilimsel bir kanıt sunmuyordu.

Ted Bundy'nin beyin araştırması: Sonuçlar bilim insanlarını tedirgin etti - 5

SPECT görüntüleme adı verilen bir teknolojiyi kullanan araştırmacılar beyinde insanı diğer canlılardan ayıran empati ve yargılamanın kontrol edildiği prefrontal korteksin alanını çoğu katilin beyninde ortalama bir insandaki kadar aktif olmadığını belirleyebildiler. 

Ted Bundy'nin beyin araştırması: Sonuçlar bilim insanlarını tedirgin etti - 6

Çoğu zaman bu aktivite eksikliğinin nedeni bir tür beyin hasarıdır; ancak Bundy'nin beyninde hasar olmaması bu bulguları çürüttü. Bundy'nin diğer seri katillerle örtüşen başka bir özelliği vardı.  O da zekası, 136 IQ'ya sahip Bundy diğer ünlü seri katiller gibi ortalamanın üstü bir zekaya sahipti.

Bunun suç işleme kararlarını etkileyip etkilemediği bilim dünyasının araştırdığı bir başka konu.

Ted Bundy'nin beyin araştırması: Sonuçlar bilim insanlarını tedirgin etti - 7

Bundy'nin ölümüyle birlikte, kalan kalıntıları Washington'daki Cascade Dağları'na saçıldı, ki bu yer Bundy'nin kurbanlarının bulunduğu bölge olarak biliniyor.

Bundy'nin beyni üzerinde yapılan bu araştırma, seri katillerin psikolojisi ve beyin fonksiyonlarıyla ilgili bililenleri genişletmek adına önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

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