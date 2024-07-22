Ted Bundy'nin beyin araştırması: Sonuçlar bilim insanlarını tedirgin etti

Örneğin, Genesee Nehri Katili olarak da bilinen Arthur Shawcross'un, ölümünden sonra temporal lobuna sertçe baskı yapan büyük bir kisti olduğu ve çocukluğunda kafasına çok sayıda darbe aldığı tespit edildi.



Dolayısıyla ekip Bundy'nin beynini incelediğinde lezyonlar, büyümeler, deformasyonlar veya genel olarak herhangi bir yaralanma belirtisi görmeyi bekliyordu.



Ancak buldukları şey çok daha şaşırtıcıydı.