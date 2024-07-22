Ted Bundy'nin beyin araştırması: Sonuçlar bilim insanlarını tedirgin etti
Dünyanın en ünlü seri katillerinden biri olan Ted Bundy'nin ile ilgili yapılan araştırma, bilinen tüm gerçekleri değiştirdi. Ünlü seri katilin beynini inceleyen bilim insanları, beklenmedik sonuçlar karşısında şaşkına döndü.
Seri katil Ted Bundy'nin beyni üzerinde yapılan araştırmanın beklenmedik sonuçlar vermesi bilim insanlarını tedirgin etti.
1970'lerde en az 30 kadını içeren bir cinayet serisini itiraf etmesinin ardından Ocak 1989'da ölen seri katilin beyni araştırmacılara teslim edildi.