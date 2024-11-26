Tehlikeli iddia: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah mı verecek?

"Gerginliği artırmayı amaçlayan en kışkırtıcı çizgide bile aşırıcılık kanadı var. Bu görüş de aşırıcılık unsurunu içeriyor" diyen Peskov, "Bu, gerçeği iyi anlayamayan, bu tür açıklamaları yaparken zerre kadar sorumluluk hissetmeyen şahısların sorumsuzca fikir üretmesi" diye konuştu.