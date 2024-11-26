Tehlikeli iddia: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah mı verecek?
Amerikan basının, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi teklif ettiği yönündeki haberleri tartışma yarattı. İddiaları "aşırıcılık" olarak yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "ABD'de, gitmek üzere olan yönetim gerginliği artırmaya devam ediyor" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemi yorumladı.
Peskov'a, Amerikan The New York Times gazetesinin bazı ABD ve Avrupa ülke yetkililerinin Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi teklif ettiği yönündeki haberi soruldu.