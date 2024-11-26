Tehlikeli iddia: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah mı verecek?

Amerikan basının, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi teklif ettiği yönündeki haberleri tartışma yarattı. İddiaları "aşırıcılık" olarak yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "ABD'de, gitmek üzere olan yönetim gerginliği artırmaya devam ediyor" dedi.

Tehlikeli iddia: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah mı verecek? - 1

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemi yorumladı.

Peskov'a, Amerikan The New York Times gazetesinin bazı ABD ve Avrupa ülke yetkililerinin Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi teklif ettiği yönündeki haberi soruldu. 

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Tehlikeli iddia: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah mı verecek? - 2

"Gerginliği artırmayı amaçlayan en kışkırtıcı çizgide bile aşırıcılık kanadı var. Bu görüş de aşırıcılık unsurunu içeriyor" diyen Peskov, "Bu, gerçeği iyi anlayamayan, bu tür açıklamaları yaparken zerre kadar sorumluluk hissetmeyen şahısların sorumsuzca fikir üretmesi" diye konuştu.

Tehlikeli iddia: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah mı verecek? - 3

Peskov, bu tür tekliflerin ismini belirtmeyen şahıslar tarafından yapıldığını söyledi.

ABD'de, gitmek üzere olan yönetimin gerginliği artırmaya devam ettiğini belirten Peskov, bunu "endişe verici" olarak tanımladı.

Tehlikeli iddia: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah mı verecek? - 4

Kremlin sözcüsü, Rusya'nın geçen hafta, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine saldırması esnasında, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzenin kullanıldığını anımsattı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyla ilgili yaptığı açıklamaların, Batı tarafından dikkate alındığı umudunu söyledi.

Tehlikeli iddia: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah mı verecek? - 5
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