Tehlikeli virüs yeniden hortladı: Enfekte olanların yüzde 50'sini öldürüyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Uganda 2022'de yaşanan Ebola salgınından sonra ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyor. 2022'de 164 kişiye bulaşan ve 55 ölümle sonuçlanan Ebola salgınına, Sudan varyantı neden olmuştu. Sudan varyantı, en bulaşıcı ama en az ölümcül tür olmakla birlikte enfekte olanların yaklaşık yüzde 50'sini öldürüyor.

Zaire türü için onaylı bir aşı mevcutken, Sudan türü için henüz bir onaylı aşı bulunmuyor ancak, Uganda'da bu hafta Sudan varyantına yönelik yeni bir aşının klinik denemelerine başlandı. Bu denemeler, sağlık çalışanları ve virüsle teması olan diğer kişileri kapsıyor.