Tehlikeli virüs yeniden hortladı: Enfekte olanların yüzde 50'sini öldürüyor
Genellikle Afrika'daki tropikal bölgelerde görülen ebola virüsü, kendisini yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik, kusma, ishal ve iç kanama gibi semptomlarla ele veriyor. Geçtiğimiz günlerde ik kişinin ölümüne neden olan ebola virüsünün Sudan türü ise tedavi edilmediği takdirde yüzde 40-60 oranında ölümle sonuçlanabiliyor. Ancak DSÖ tarafından yapılan açıklamada, salgının küresel riskinin düşük olduğu bildirildi.
Tanzanya'da geçen ay, Marburg virüsüne yakalanan dokuz kişi hayatını kaybetmişti. Marburg, Ebola'nın yakın bir türü olup, yüksek ölüm oranıyla dikkat çekiyor.