Tehlikenin farkında değiller: Corona virüs Delta varyantında en riskli grup

İngiltere'de hükümet için hazırlanan bilim raporunda yer alan ifadeler ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Bilim danışmanları tarafından hazırlanan raporda Delta varyantının aşı olmayan herkese bulaşacağı bilgisi yer aldı.

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ntv.com.tr 19.09.2021 - 17:53

İngiltere, hükümet için hazırlanan bilim raporunda yer alan ifadeleri konuşuyor.



İlk olarak Hindistan'da görülen ve şu anda dünyadaki baskın tür olan Delta varyantını inceleyen ekip raporunu sundu.

İngiliz hükümetine tavsiyelerde bulunan bilim danışmanları tarafından hazırlanan raporda aşıların önemini gözler önüne seren bilgiler yer aldı.

Hürriyet'teki habere göre aporda aşı olmayan herkesin Delta'ya yakalanacağının altı çizildi, 'Delta aşı olmayan herkesi avlayacak' ifadesi yer aldı.

Delta'nın orijinal virüse (Wuhan'da görülen virüs) oranda daha bulaşıcı olduğuna dikkat çeken raporda çift aşı olmadan Delta'dan korunmanın neredeyse imkansız olduğu belirtildi.

HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?



Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech Koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili.

Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.

KORUYUCULUK ORANI REVİZE EDİLDİ



PHE söz konusu aşının ilk dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yaklaşık % 33 etkili olduğunu söylemişti. Son çalışma ile bu oran yüzde 36'ya revize edildi.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanılan bir başka aşı olan Sinovac için Delta koruyuculuk oranı açıklanmıştı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu.

Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.

Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.

Moderna da aşısının Delta'ya karşı etkinlik oranını açıkladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.

Aşı, Delta Varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.

Delta ile ilgili son açıklama Novosibirsk Devlet Üniversitesi Laboratuvarı Başkanı ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi Sergey Netesov'tan geldi.

Netesov Sputnik'e verdiği demeçte aşının Delta varyantına karşı sağladığı koruma oranını da açıkladı. Nestov, 'Aşı delta varyantına karşı yüzde 90 koruma sağlıyor' dedi.