Tek belirtisi vardı, kolon kanseri çıktı: Doktorlar "birkaç ay ömrün kaldı" dedi
İngiltere’de yaşayan 39 yaşındaki Matt Eamer, acil serviste gıda zehirlenmesi sanılarak eve gönderildikten kısa süre sonra bağırsak kanseri olduğunu öğrendi. Dördüncü evrede teşhis edilen ve sadece “aylar” ömrü kaldığı söylenen Eamer, yeni nesil tedavilerle beşinci yılını kutluyor.
İngiltere’nin Surrey kentinde yaşayan iki çocuk babası Matt Eamer’ın hayatındaki ilk alarm, oğlunun ikinci yaş gününden birkaç gün sonra başladı. Şiddetli mide ağrılarını gıda zehirlenmesine bağlayan Eamer, acil serviste mide bulantısı ilacı verilerek eve gönderildi. Ancak ağrıları artınca eşi Sarah tarafından yeniden hastaneye götürüldü.