Tek belirtisi vardı, kolon kanseri çıktı: Doktorlar "birkaç ay ömrün kaldı" dedi

Bağırsak kanseri, dünya genelinde en sık görülen üçüncü kanser türü. İngiltere’de her yıl 43 bin, ABD’de ise 150 binden fazla kişiye teşhis konuyor. Son yıllarda özellikle 50 yaş altındaki vakaların artışı dikkat çekiyor.



Uzmanlara göre erken teşhis hayati önem taşıyor. İngiltere’de tarama yoluyla tespit edilen hastaların bir yıllık sağ kalım oranı %97 iken, acil serviste tespit edilenlerde bu oran %49’a düşüyor. ABD’de birinci evrede beş yıllık sağ kalım oranı %92 iken, dördüncü evrede bu oran sadece %13.





