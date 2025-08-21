Tek belirtisi vardı, kolon kanseri çıktı: Doktorlar "birkaç ay ömrün kaldı" dedi

İngiltere’de yaşayan 39 yaşındaki Matt Eamer, acil serviste gıda zehirlenmesi sanılarak eve gönderildikten kısa süre sonra bağırsak kanseri olduğunu öğrendi. Dördüncü evrede teşhis edilen ve sadece “aylar” ömrü kaldığı söylenen Eamer, yeni nesil tedavilerle beşinci yılını kutluyor.

İngiltere’nin Surrey kentinde yaşayan iki çocuk babası Matt Eamer’ın hayatındaki ilk alarm, oğlunun ikinci yaş gününden birkaç gün sonra başladı. Şiddetli mide ağrılarını gıda zehirlenmesine bağlayan Eamer, acil serviste mide bulantısı ilacı verilerek eve gönderildi. Ancak ağrıları artınca eşi Sarah tarafından yeniden hastaneye götürüldü.

Yapılan taramalarda kalın bağırsakta büyük bir tıkanıklık tespit edildi. Cerrahların üçte ikisini aldığı bağırsakta kanser bulundu. Yapılan ileri testler, hastalığın karaciğer ve karın zarına yayıldığını, ayrıca nadir görülen BRAF mutasyonu taşıdığını ortaya koydu.

“40. yaş günümde bana kemoterapinin işe yaramadığını söylediler. O an hayatımın filmi koptu” diyen Eamer, immünoterapi ve hedefe yönelik yeni ilaçlara başladı. Encorafenib ve Cetuximab kombinasyonu kısa sürede etkisini gösterdi; altı ay sonra yapılan taramalarda kansere dair hiçbir bulguya rastlanmadı.

Aradan geçen beş yılın ardından Eamer hâlâ tedavi görüyor, kendi ajansını yönetiyor ve çocuklarıyla vakit geçiriyor. “Ölüm döşeğinde değilsiniz ama zamanınızı nasıl geçireceğinizi yeniden düşünüyorsunuz. Küçük anlar daha kıymetli hale geliyor” diyor.

Bağırsak kanseri, dünya genelinde en sık görülen üçüncü kanser türü. İngiltere’de her yıl 43 bin, ABD’de ise 150 binden fazla kişiye teşhis konuyor. Son yıllarda özellikle 50 yaş altındaki vakaların artışı dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre erken teşhis hayati önem taşıyor. İngiltere’de tarama yoluyla tespit edilen hastaların bir yıllık sağ kalım oranı %97 iken, acil serviste tespit edilenlerde bu oran %49’a düşüyor. ABD’de birinci evrede beş yıllık sağ kalım oranı %92 iken, dördüncü evrede bu oran sadece %13.


Risk faktörleri arasında aile öyküsü, inflamatuvar bağırsak hastalığı, obezite, sigara, alkol tüketimi ve işlenmiş gıdalar yer alıyor. Doktorlar, bağırsak alışkanlıklarındaki değişim, dışkıda kan, karın ağrısı ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerde vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini vurguluyor.


“Benim hikâyem nadir ama imkânsız değil” diyen Eamer, erken teşhisin ve yeni tedavilerin önemine dikkat çekiyor.

