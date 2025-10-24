Tek belirtiyse hastaneye gitti, doktor yanlış değerlendirdi: Meğer 4. evre kansermiş
İngiltere’de iki çocuk annesi Laura Mcloughlin, göğsündeki ağrılı şişliğin telli sütyen kullanmasından kaynaklandığını söyleyen bir doktor tarafından yanlış değerlendirildiğini, ancak birkaç ay sonra dördüncü evre meme kanseri teşhisi konduğunu iddia etti.
DailyMail'de yer alan habere göre; 38 yaşındaki Laura Mcloughlin, Nisan 2020’de sağ göğsünde keskin ağrılar hissettiğinde ilk başta bunun ciddi bir durum olmadığını düşündü.