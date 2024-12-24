Tek tek bildi: Baba Vanga'nın gerçekleşen 2024 kehanetleri
1911 yılında doğan ve 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar şifacı Baba Vanga'nın kehanetleri, yıllar geçse de popülerliğini koruyor. 2024 yılı için de çeşitli kehanetlerde bulunan Baba Vanga'nın gerçekleşen öngörüleri, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Bulgar kahin Baba Vanga, 2024 yılında dünyanın belirli bölgelerinde çevre felaketleri yaşanacağını ve ekonomik kriz etkilerinin belirgin hale geleceğini söylemişti. The Mirror'ın haberine göre Baba Vanga'nın bazı önemli kehanetleri, bu yıl içerisinde gerçekleşti.