Tek tek bildi: Baba Vanga'nın gerçekleşen 2024 kehanetleri

Baba Vanga'nın öngördüğü bir diğer büyük kriz ise çevre felaketleri oldu. 2024 yılı, neredeyse son yılların en yüksek sıcaklık oranlarına sahne olurken, dünyanın pek çok bölgesinde kasırga ve fırtına gibi doğal afetler yaşandı. İspanya'nın Valensiya şehrinde daha önce benzeri görülmemiş bir sel meydana gelirken, ABD ve Avrupa ise yıkıcı fırtınalarla sarsıldı.