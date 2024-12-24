Tek tek bildi: Baba Vanga'nın gerçekleşen 2024 kehanetleri

1911 yılında doğan ve 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar şifacı Baba Vanga'nın kehanetleri, yıllar geçse de popülerliğini koruyor. 2024 yılı için de çeşitli kehanetlerde bulunan Baba Vanga'nın gerçekleşen öngörüleri, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Tek tek bildi: Baba Vanga'nın gerçekleşen 2024 kehanetleri - 1

Bulgar kahin Baba Vanga, 2024 yılında dünyanın belirli bölgelerinde çevre felaketleri yaşanacağını ve ekonomik kriz etkilerinin belirgin hale geleceğini söylemişti. The Mirror'ın haberine göre Baba Vanga'nın bazı önemli kehanetleri, bu yıl içerisinde gerçekleşti.

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Tek tek bildi: Baba Vanga'nın gerçekleşen 2024 kehanetleri - 2

Dünyada milyonlarca insan, hala gıda bankalarına bağımlı halde yaşıyor ve enflasyonla mücadele ediyor. 

Küresel çapta işten çıkarmalar ve mali belirsizlikler, toplum üzerinde zorlayıcı bir etki yaratırken, Baba Vanga'nın ekonomik öngörülerinin doğruluğu da yeni tartışmalara zemin hazırlıyor.

Tek tek bildi: Baba Vanga'nın gerçekleşen 2024 kehanetleri - 3

Baba Vanga'nın öngördüğü bir diğer büyük kriz ise çevre felaketleri oldu. 2024 yılı, neredeyse son yılların en yüksek sıcaklık oranlarına sahne olurken, dünyanın pek çok bölgesinde kasırga ve fırtına gibi doğal afetler yaşandı. İspanya'nın Valensiya şehrinde daha önce benzeri görülmemiş bir sel meydana gelirken, ABD ve Avrupa ise yıkıcı fırtınalarla sarsıldı.

Tek tek bildi: Baba Vanga'nın gerçekleşen 2024 kehanetleri - 4

Haziran ayında yaşanan Beryl Kasırgası, Karayipler ve Teksas'ta büyük bir yıkıma yol açtı. Tayfun Yagi'nin etkisiyle Vietnam'da güçlü rüzgarlar ve yağmurlar yaşanırken, Meksika ölümcül sıcak hava dalgalarıyla mücadele etti.

Tek tek bildi: Baba Vanga'nın gerçekleşen 2024 kehanetleri - 5

Baba Vanga'nın tıbbi alandaki tahminleri de gerçekleşti. 2024 yılı, kanser ve Alzheimer tedavisinde önemli ilerlemelere ev sahipliği yaptı. Doktorlar, 18 yaş altındaki çocuklarda kanser tespiti yapabilen yeni testler geliştirdi ve rahim ağzı kanseri tedavisinde önemli adımlar atıldı.

Tek tek bildi: Baba Vanga'nın gerçekleşen 2024 kehanetleri - 6

Alzheimer hastalığıyla ilgili İngiltere'de yapılan klinik deneyler, hastalığı önleyen tedavi yöntemlerine dair umut verici sonuçlar doğurdu. Lecanemab adlı tedavi, bilişsel gerilemeyi yüzde 27 oranında yavaşlatarak, Alzheimer hastalarına yeni bir umut ışığı oldu.

Tek tek bildi: Baba Vanga'nın gerçekleşen 2024 kehanetleri - 7

Baba Vanga'nın 2024 yılı için öngördüğü kehanetlerin çoğu gerçekleşmiş olsa da, bazıları henüz doğru çıkmadı. Bunlardan biri, güçlü bir ülkenin biyolojik silah kullanmasıydı. Küresel gerginlikler, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yüksek olsa da, bu kehanet gerçekleşmedi. Ancak Baba Vanga'nın yeni yıla dair öngörüsü daha da ilgi çekici.

Tek tek bildi: Baba Vanga'nın gerçekleşen 2024 kehanetleri - 8

Baba Vanga'ya göre, 2025 yılında gerçekleşen büyük bir spor müsabakasında insanlık, dünya dışı yaşamla temas kuracak. Baba Vanga'nın bu kehanetinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise büyük bir merak konusu.

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