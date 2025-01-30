Tek yumurta ikizleri arasındaki fark bilim dünyasını şaşırttı: Uzmanlar ''8 sebebi var'' diyor

Araştırma ayrıca, medeni durumun da görünüş üzerinde etkisini gözler önüne serdi. 54 yaşındaki ikizlerden boşanmış olan Jean, evli Janet'a göre daha yaşlı görünüyordu. Jean'in yüzünde göz altı torbaları, belirgin gülümseme çizgileri ve derin kaş çatma izleri vardı.

Dr. Bahman Guyuron, Jean'in boşanmasının, Janet'tan daha yaşlı görünmesinde büyük bir etkisi olduğunu belirtti. Guyuron, uzun süreli stresin, DNA üzerinde zarar verici etkiler yaratabileceğini ve bu durumun cilt yaşlanmasına neden olabileceğini vurguladı.