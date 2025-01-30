Tek yumurta ikizleri arasındaki fark bilim dünyasını şaşırttı: Uzmanlar ''8 sebebi var'' diyor

Bilim insanları; sigara, kötü beslenme, boşanma ve güneşin cilt üzerindeki zararlı etkilerini ortaya koyan dikkat çekici bir araştırmaya imza attı. 186 ikiz çiftin incelendiği çalışmada, 2009 yılında Ohio'nun Twinsburg şehrinde düzenlenen İkizler Günü Festivali'ndeki katılımcıların verilerinden yararlanıldı.

Tek yumurta ikizleri arasındaki fark bilim dünyasını şaşırttı: Uzmanlar ''8 sebebi var'' diyor - 1

Araştırmada dikkat çeken en büyük farklardan biri, 27 yaşındaki Dina ve Gina'da görüldü. Gina'nın ikizinden 22 kilo daha ağır olduğu, bu nedenle yüzünün daha yuvarlak ve belirgin şekilde daha yaşlı göründüğü belirtildi.

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Tek yumurta ikizleri arasındaki fark bilim dünyasını şaşırttı: Uzmanlar ''8 sebebi var'' diyor - 2

Araştırma ayrıca, medeni durumun da görünüş üzerinde etkisini gözler önüne serdi. 54 yaşındaki ikizlerden boşanmış olan Jean, evli Janet'a göre daha yaşlı görünüyordu. Jean'in yüzünde göz altı torbaları, belirgin gülümseme çizgileri ve derin kaş çatma izleri vardı.

Dr. Bahman Guyuron, Jean'in boşanmasının, Janet'tan daha yaşlı görünmesinde büyük bir etkisi olduğunu belirtti. Guyuron, uzun süreli stresin, DNA üzerinde zarar verici etkiler yaratabileceğini ve bu durumun cilt yaşlanmasına neden olabileceğini vurguladı.

Tek yumurta ikizleri arasındaki fark bilim dünyasını şaşırttı: Uzmanlar ''8 sebebi var'' diyor - 3

Sigara içen ve içmeyen ikizler arasında da önemli farklılıklar gözlemlendi. 52 yaşındaki Brenda, ikizi Barb’dan 6 yaş daha büyük görünüyordu. Brenda’nın 14 yıldır sigara içmesi, haftada 14 saat güneşe maruz kalması ve düşük vücut kitle indeksi, yaşlanma belirtilerini hızlandırmıştı. Dr. Guyuron, Brenda’nın göz altındaki sarkmaların, sigara alışkanlığına bağlı olduğunu belirtti.

Sigara, ciltteki oksijen azalmasına ve kan dolaşımının yavaşlamasına yol açarak cildin kırışmasına neden oluyor. Sigara içmenin etkileri sadece beş yıl gibi kısa bir sürede bile gözle görülür değişikliklere neden olabilir. Araştırmaya katılan diğer ikizler arasında, sigara içme süresi arttıkça yaş farkı da büyüdü. Sigara içen ikizlerin göz altlarında torbalanma ve alt dudaklarda kırışıklıklar daha belirgindi.

Tek yumurta ikizleri arasındaki fark bilim dünyasını şaşırttı: Uzmanlar ''8 sebebi var'' diyor - 4

Güneşe maruz kalmanın da cilt yaşlanmasında önemli bir rol oynadığı keşfedildi. 61 yaşındaki Susan, ikizi Jeanne'ye göre haftada 10 saat daha fazla güneşe maruz kalmıştı ve 16 yıl boyunca sigara içmişti. Bu durum, Susan’ın yüzünde daha derin kırışıklıklar ve yaşlılık lekeleri oluşmasına yol açıyordu.

Tek yumurta ikizleri arasındaki fark bilim dünyasını şaşırttı: Uzmanlar ''8 sebebi var'' diyor - 5

Araştırma, vücut kitle indeksinin ve hormon replasman tedavisinin de yaşlanma sürecinde rol oynadığını ortaya koydu. Östrojen ve progesteron takviyeleri, daha genç bir görünüme yardımcı olmanın yanı sıra, menopoz sonrası yaşlanan cildin elastikiyetini artırabiliyor.

Tek yumurta ikizleri arasındaki fark bilim dünyasını şaşırttı: Uzmanlar ''8 sebebi var'' diyor - 6

Uzmanlar, genetik faktörlerin ve çevresel etmenlerin de yaşlanma sürecinde etkili olduğunu ifade etti.

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