Tek yumurta ikizleri arasındaki fark bilim dünyasını şaşırttı: Uzmanlar ''8 sebebi var'' diyor
Bilim insanları; sigara, kötü beslenme, boşanma ve güneşin cilt üzerindeki zararlı etkilerini ortaya koyan dikkat çekici bir araştırmaya imza attı. 186 ikiz çiftin incelendiği çalışmada, 2009 yılında Ohio'nun Twinsburg şehrinde düzenlenen İkizler Günü Festivali'ndeki katılımcıların verilerinden yararlanıldı.
Araştırmada dikkat çeken en büyük farklardan biri, 27 yaşındaki Dina ve Gina'da görüldü. Gina'nın ikizinden 22 kilo daha ağır olduğu, bu nedenle yüzünün daha yuvarlak ve belirgin şekilde daha yaşlı göründüğü belirtildi.