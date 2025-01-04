Teknik arıza yapan Rus uçağı, Mısır'a acil iniş yaptı
Rus hava yolu şirketi Ural Airlines'a ait Airbus A-321 uçağının, Rusya'nın Yekaterinburg kentine giderken Mısır'ın Şarm eş-Şeyh Havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldığı açıklandı. 236 yolcunun bulunduğu uçağın pilotunun, kalkıştan 10 dakika sonra motorlardan birinde teknik bir arıza tespit edildiğine dair rapor ilettiği bildirildi.
Rusya'ya ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle Mısır'da acil iniş yaptığı bildirildi.
Mısır Sivil Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cuma akşamı, Rus hava yolu şirketi Ural Airlines'a ait Airbus A-321 uçağı, 236 yolcusuyla Şarm eş-Şeyh'ten Rusya'nın Yekaterinburg kentine giderken Şarm eş-Şeyh Havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı." denildi.