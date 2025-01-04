Teknik arıza yapan Rus uçağı, Mısır'a acil iniş yaptı

10 DAKİKA SONRA PİLOTTAN RAPOR

Havalimanından yapılan açıklamada uçağın pilotunun, kalkıştan 10 dakika sonra motorlardan birinde teknik bir arıza tespit edildiğine dair rapor ilettiği aktarıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Teknik arızanın ardından, Rus uçağının pilotu derhal hava kontrol kulesinden acil iniş talep etti. Uçağın yerel saatle 16.55'te havalimanına güvenli bir şekilde inmesinin ardından tüm yolcular da emniyetli bir şekilde dış hatlar terminaline nakledildi."