TEKNOFEST KKTC’yi 225 bin kişi ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST yoğun ilgiyle tamamlandı.

TEKNOFEST KKTC’yi 225 bin kişi ziyaret etti - 1

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda "TEKNOFEST KKTC" düzenlendi.

Teknoloji yarışmalarından fuar etkinlik alanlarına, Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölyelerden hava araçları sergilerine kadar pek çok etkinlik ziyaretçilerle buluştu.

DÜNYA HABERLERİ

TEKNOFEST KKTC’yi 225 bin kişi ziyaret etti - 2

HAVA ARAÇLARI NEFES KESTİ

Gökyüzünde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş ve diğer hava araçlarının gösterileri ise festival boyunca nefesleri kesti.

TEKNOFEST KKTC’yi 225 bin kişi ziyaret etti - 3

YOĞUN İLGİ TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Festival süresince girişlerde yoğunluk yaşanırken sabahın erken saatlerinden itibaren Eski Ercan Havalimanı çevresinde araç trafiği oluştu.

Bazı vatandaşlar araçlarını uzağa park ederek yürüyerek alana ulaşmak zorunda kaldı. Yoğunluk, ara ara yağan yağmura rağmen son gününe kadar devam etti.

TEKNOFEST KKTC’yi 225 bin kişi ziyaret etti - 4

225 BİN KİŞİLİK ZİYARETÇİ AKINI

TEKNOFEST’in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 225 bin kardeşimiz TEKNOFEST’e sahip çıkarak bizleri yalnız bırakmadı” ifadelerine yer verildi.

TEKNOFEST KKTC’yi 225 bin kişi ziyaret etti - 5
TEKNOFEST KKTC’yi 225 bin kişi ziyaret etti - 6
TEKNOFEST KKTC’yi 225 bin kişi ziyaret etti - 7
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