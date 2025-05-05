TEKNOFEST KKTC’yi 225 bin kişi ziyaret etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST yoğun ilgiyle tamamlandı.
ÇOK SAYIDA ETKİNLİK ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU
KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda "TEKNOFEST KKTC" düzenlendi.
Teknoloji yarışmalarından fuar etkinlik alanlarına, Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölyelerden hava araçları sergilerine kadar pek çok etkinlik ziyaretçilerle buluştu.