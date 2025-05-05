TEKNOFEST KKTC’yi 225 bin kişi ziyaret etti

YOĞUN İLGİ TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Festival süresince girişlerde yoğunluk yaşanırken sabahın erken saatlerinden itibaren Eski Ercan Havalimanı çevresinde araç trafiği oluştu.

Bazı vatandaşlar araçlarını uzağa park ederek yürüyerek alana ulaşmak zorunda kaldı. Yoğunluk, ara ara yağan yağmura rağmen son gününe kadar devam etti.