Teksas katliamı raporu: Yetkililer yetersiz kaldı, zamanında müdahale edilmedi

"OLAY YERİNE 376 KİŞİ GÖNDERİLDİ"

Yayınlaman raporda, katliamın olduğu gün okulda çeşitli kurumlardan 376 kişilik bir ekibin bulunduğu ve bunların çoğunlukla federal ve eyalet kolluk kuvvetlerinden olduğu belirtildi. Katliama ilişkin raporda, 376 yetkiliden 149'u ABD Sınır Devriyesi'nden, 14'ünün İç Güvenlik Bakanlığı'ndan ve 91'i Texas Kamu Güvenliği Bölümü'ndendi. Raporda ayrıca 25 kişinin Uvalde Polis Departmanından, 16'sının San Antonio Polis Departmanından ve 16'sının Uvalde İlçesi Şerif Ofisinden olduğu belirtildi. Raporda yetkililerden hangisinin olay yerine ne zaman vardıklarının belirtilmediğini söyledi.