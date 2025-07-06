Teksas'ta kıyamet sahneleri: Guadalupe Nehri 8 metre yükseldi, 27 kız çocuğu kayıp
ABD'nin Teksas eyaletini vuran selde can kaybı 59'e yükseldi. Yetkililer, yağış tahminlerinin yanlış çıktığını belirtirken, bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya koydu.
ABD'nin Teksas eyaletinde sağanak yağışların neden olduğu sellerde en az 59 kişi hayatını kaybetti.
Şiddetli yağışlar nedeniyle Guadalupe Nehri'nin sadece 45 dakika içinde 8 metre yükseldiği bildirildi.
Kurtarma ekipleri, dün nehir kenarındaki bir yaz kampında kaybolan 27 kız çocuğunu aramaya devam ediyor.
Teksas Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanı Nim Kidd, hava, kara ve su ekiplerinin Guadalupe Nehri boyunca hayatta kalanları ve cansız bedenleri aradıklarını söyledi.