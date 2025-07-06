Teksas'ta kıyamet sahneleri: Guadalupe Nehri 8 metre yükseldi, 27 kız çocuğu kayıp

YETKİLİLERİN TAHMİNLERİ YANLIŞ ÇIKTI

Kerr County yetkilisi Rob Kelly, cuma günü yaptığı açıklamada, “Bu selin geleceğini bilmiyorduk” dedi. Kerrville şehir yetkilisi Dalton Rice da “Tahminler kesinlikle yanlıştı ve yağmur beklenenin iki katıydı” dedi. Rice, kurtarma ekiplerinin çok zor koşullarla karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi.

Sel felaketi, 4 Temmuzda başladı ve birkaç aylık yağmur birkaç saat içinde yağdı. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) daha fazla yağmur beklendiğini bildirdi ve “Aşırı akış nehirlerin, derelerin, akarsuların ve diğer alçak ve sele eğilimli yerlerin taşmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.