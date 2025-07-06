Teksas'ta kıyamet sahneleri: Guadalupe Nehri 8 metre yükseldi, 27 kız çocuğu kayıp

ABD'nin Teksas eyaletini vuran selde can kaybı 59'e yükseldi. Yetkililer, yağış tahminlerinin yanlış çıktığını belirtirken, bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu ortaya koydu.

Teksas'ta kıyamet sahneleri: Guadalupe Nehri 8 metre yükseldi, 27 kız çocuğu kayıp - 1

ABD'nin Teksas eyaletinde sağanak yağışların neden olduğu sellerde en az 59 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Guadalupe Nehri'nin sadece 45 dakika içinde 8 metre yükseldiği bildirildi.

Kurtarma ekipleri, dün nehir kenarındaki bir yaz kampında kaybolan 27 kız çocuğunu aramaya devam ediyor.

Teksas Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanı Nim Kidd, hava, kara ve su ekiplerinin Guadalupe Nehri boyunca hayatta kalanları ve cansız bedenleri aradıklarını söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Teksas'ta kıyamet sahneleri: Guadalupe Nehri 8 metre yükseldi, 27 kız çocuğu kayıp - 2

KAYIP KIZ ÇOCUKLARINDAN 4'Ü ÖLDÜ

Yüzlerce kişinin kaldığı Kerr County yaz kampı, battaniyeler, oyuncak ayılar ve çamura bulanmış diğer eşyalarla darmadağın bir halde görüntülendi.

Paylaşılan görüntülere göre kamp kabinlerinin camlarının, suyun şiddetiyle kırıldığı anlaşılıyor.

Bölge Şerifi Leitha, sular altında kalan Camp Mystic'ten 27 çocuğun hala kayıp olduğunu söyledi. Guadalupe nehri kıyısındaki kampa yaklaşık 750 kız çocuğu katılıyordu. ABD medyası, ailelerine dayanarak kayıp kız çocuklarından 4'ünün öldüğünü bildirdi.

Teksas'ta kıyamet sahneleri: Guadalupe Nehri 8 metre yükseldi, 27 kız çocuğu kayıp - 3

HÜKÜMETE FON ELEŞTİRİSİ

Teksas Valisi Greg Abbott da eyalet afet bildirgesini genişlettiğini ve Başkan Donald Trump'tan ek federal kaynaklar talep ettiğini açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığı Başkanı Kristi Noem, Trump'ın meteoroloji servisi ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ndeki (NOAA) "teknolojileri yükseltmek" istediğini söyledi. Noem, düzenlediği basın toplantısında "Bu eski sistemi yenilememiz gerekiyor" dedi.

Bilim insanları ve afet yönetimi kurumları Trump'ı, hava tahminleri ve hazırlığından sorumlu NOAA ve NWS'de fon ve personel kesintisine gitmekle eleştirdi. Bölge sakinlerinin sel konusunda yeterince uyarılmadığı yönündeki iddialar sorulduğunda Noem, endişeleri federal hükümete taşıyacağını söyledi.

Teksas'ta kıyamet sahneleri: Guadalupe Nehri 8 metre yükseldi, 27 kız çocuğu kayıp - 4

YETKİLİLERİN TAHMİNLERİ YANLIŞ ÇIKTI

Kerr County yetkilisi Rob Kelly, cuma günü yaptığı açıklamada, “Bu selin geleceğini bilmiyorduk” dedi. Kerrville şehir yetkilisi Dalton Rice da “Tahminler kesinlikle yanlıştı ve yağmur beklenenin iki katıydı” dedi. Rice, kurtarma ekiplerinin çok zor koşullarla karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi.

Sel felaketi, 4 Temmuzda başladı ve birkaç aylık yağmur birkaç saat içinde yağdı. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) daha fazla yağmur beklendiğini bildirdi ve “Aşırı akış nehirlerin, derelerin, akarsuların ve diğer alçak ve sele eğilimli yerlerin taşmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.

Teksas'ta kıyamet sahneleri: Guadalupe Nehri 8 metre yükseldi, 27 kız çocuğu kayıp - 5

"BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİK"

AFP'ye konuşan 61 yaşındaki bölge sakini Gerardo Martinez, "Su ağaçların tepesine kadar ulaştı. Yaklaşık 10 metre kadar. Arabalar, bütün evler nehirden aşağı gidiyordu” dedi.

Bir kilisede çalışan ve eşyalarını kaybeden insanlara yardım eden 55 yaşındaki Kerrville sakini Soila Reyna, yaşanan yıkıma tanıklık etti. Reyna, “Bir sel felaketi yaşamayalı yıllar oldu ama böylesini hiç görmemiştik” dedi.

Teksas'ta kıyamet sahneleri: Guadalupe Nehri 8 metre yükseldi, 27 kız çocuğu kayıp - 6
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