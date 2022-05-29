Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği Uvalde kasabasında hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 29.05.2022 - 10:13 | Son Güncelleme : 29.05.2022 - 10:14

Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 1

ABD, ilkokul katliamının ardından hayatını kaybeden 19 öğrenci ve 2 öğretmen için yas tutuyor.

Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 2

Birçok noktadan katliam bölgesine giden Amerikallar dua etti, ilahiler okudu.

Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 3

Anma etkinliğine katılanlar,, alkol satışında olduğu gibi silah satışlarında da kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini savundu..

Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 4

NE OLMUŞTU?

Saldırı Teksas eyaletinin batısında Uvalde kasabasında meydana geldi. Silahlı saldırgan aracıyla okulun önüne geldikten sonra, otoparktan okulun bahçesine ateş açarak girdi.

Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 5

Teksas valisinin açıklamasına göre, saldırganın elinde bir tabanca ile uzun namlulu bir silah vardı. 600 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 19'u çocuk 21 kişi hayatını kaybetti.

Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 6

Vali, 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın olay yerinde polis ekipleri tarafından vurularak öldürüldüğünü aktardı.

Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 7

2021'DE 700'E YAKIN İNSAN ÖLDÜ

ABD'de son 20 yılda her yıl 200'e yakın silahlı saldırı yaşanıyor. 2021 yılında 255 silahlı saldırı yaşandı ve 700'e yakın insan öldü. 

Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 8

Son bir ay içerisinde ise silahlı saldırılarda yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti. 

Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 9

Anayasal olarak bireysel silahlanmayı herkese hak sayan ülkede 400 milyona yakın kayıtlı silah olduğu biliniyor.  

Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 10

Saldısının gerçekleştiği Teksas'ta bir yıl önce geçirilen yasaya göre, silahı almak için ruhsat gerekirken taşımak için bir ruhsata ihtiyaç duyulmuyor.

Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 11
Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 12
Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 13
Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 14
Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 15
Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 16
Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - 17

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