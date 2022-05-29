Teksas'taki silahlı okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 29.05.2022 - 10:13 | Son Güncelleme : 29.05.2022 - 10:14
ABD, ilkokul katliamının ardından hayatını kaybeden 19 öğrenci ve 2 öğretmen için yas tutuyor.
Birçok noktadan katliam bölgesine giden Amerikallar dua etti, ilahiler okudu.
Anma etkinliğine katılanlar,, alkol satışında olduğu gibi silah satışlarında da kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini savundu..
Saldırı Teksas eyaletinin batısında Uvalde kasabasında meydana geldi. Silahlı saldırgan aracıyla okulun önüne geldikten sonra, otoparktan okulun bahçesine ateş açarak girdi.
Teksas valisinin açıklamasına göre, saldırganın elinde bir tabanca ile uzun namlulu bir silah vardı. 600 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 19'u çocuk 21 kişi hayatını kaybetti.
Vali, 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın olay yerinde polis ekipleri tarafından vurularak öldürüldüğünü aktardı.
ABD'de son 20 yılda her yıl 200'e yakın silahlı saldırı yaşanıyor. 2021 yılında 255 silahlı saldırı yaşandı ve 700'e yakın insan öldü.
Son bir ay içerisinde ise silahlı saldırılarda yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti.
Anayasal olarak bireysel silahlanmayı herkese hak sayan ülkede 400 milyona yakın kayıtlı silah olduğu biliniyor.
Saldısının gerçekleştiği Teksas'ta bir yıl önce geçirilen yasaya göre, silahı almak için ruhsat gerekirken taşımak için bir ruhsata ihtiyaç duyulmuyor.