Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı

Söz konusu bakanlar tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in ayrıca aracısız acil yardıma da hazır olduğu kaydedilmişti.

Adının açıklanmasını istemeyen İsrail yetkililer de daha önce yaptıkları açıklamada, İsrail'in Beyrut'taki patlamayla ilgisinin olmadığını iddia etmişti.