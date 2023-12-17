Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi
İsrail askerlerinin Gazze'de 3 rehineyi yanlışlıkla öldürmesi Netanyahu hükümetini zora soktu. Ordu soruşturmasında,, rehinelerin beyaz bayrak taşıdıkları halde vuruldukları ortaya çıktı. Bunun üzerine Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes talebiyle protesto gösterisi düzenledi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi toplandı. Netanyahu hükümetinin savaş politikasını protesto etti.
İsrail askerinin Gazze'de 3 rehineyi yanlışlıkla öldürmesinin yankıları sürüyor.