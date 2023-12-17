Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi

İsrail askerlerinin Gazze'de 3 rehineyi yanlışlıkla öldürmesi Netanyahu hükümetini zora soktu. Ordu soruşturmasında,, rehinelerin beyaz bayrak taşıdıkları halde vuruldukları ortaya çıktı. Bunun üzerine Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 1

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi toplandı. Netanyahu hükümetinin savaş politikasını protesto etti.

İsrail askerinin Gazze'de 3 rehineyi yanlışlıkla öldürmesinin yankıları sürüyor.

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Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 2

Rehinelerin ölümü Tel Aviv'de geniş katılımlı protestoları tetikledi. Sokağa çıkan binlerce kişi çatışmalara son verilmesini istedi.

Aralarında rehine yakınlarının da bulunduğu eylemciler Netanyahu hükümetini eleştirdi. Hamas'la görüşmelere dönülmesi çağrısında bulundu.

Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 3

Gösteriler devam ederken savaş kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'la müzakerelere dönüleceği sinyalini verdi. Netanyahu, "Müzakere ekibine, rehineleri eve getirecek şeyin askeri baskı olduğunu söyledim." dedi. İsrail Başbakanı, "Tüm baskı ve kayıplara rağmen savaşa devam edeceğiz." diye ekledi.

Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 4

Bu açıklama, Mossad başkanı David Barnea'nın Katar başbakanı ile görüşmesinin hemen ardından geldi. Netanyahu, "Katar'a yönelik ciddi eleştirilerimiz var, ama şimdi rehinelerimizi eve getirmeliyiz." diye konuştu. İsrail başbakanının bu sözleri Tel Aviv sokaklarında da yankı buldu.

Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 5

Reuters haber ajansına konuşan Mısırlı yetkililere göre de İsrail, 3 rehinenin ölümünün ardından Hamas'la görüşmeye daha istekli.

İsrail askerinin öldürdüğü rehinelerin silahsız oldukları ve beyaz bayrak taşıdıkları ortaya çıkmıştı.

Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 6

Ordu soruşturmasına göre, yaşları 25 ile 28 arasında değişen 3 kişi, askerlere İbranice seslendikleri halde hedef alındı.

Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 7

Gazze'de daha önce 7 günlük geçici ateşkes sağlanmış, bu sürede 105 rehine serbest kalmıştı.

Hamas'tan ise "tüm saldırılar bitmeden yeni rehine takası olmayacak" açıklaması geldi.

Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 8
Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 9
Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 10
Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 11
Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 12
Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 13
Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 14
Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 15
Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi - 16
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