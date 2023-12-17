Tel Aviv'de dev protesto: Binlerce kişi ateşkes istedi

Bu açıklama, Mossad başkanı David Barnea'nın Katar başbakanı ile görüşmesinin hemen ardından geldi. Netanyahu, "Katar'a yönelik ciddi eleştirilerimiz var, ama şimdi rehinelerimizi eve getirmeliyiz." diye konuştu. İsrail başbakanının bu sözleri Tel Aviv sokaklarında da yankı buldu.