Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar

Gazze sınırında bulunan Sderot kentindeki evinden savaş nedeniyle tahliye edilen Gali Basudo isimli İsrailli, gösteride yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den önce İsrail'in izniyle Katar'ın Gazze'ye yaptığı para yardımına işaret ederek, "İsrail hükümeti sadece Hamas'a çantalar dolusu para vermekle kalmadı, Gazze sınırında ikamet eden bizleri de sattı. (İsrail hükümeti) Bizden vazgeçti ve söylediği yalanlar 7 Ekim'de yüzümüzde patladı." dedi.