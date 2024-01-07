Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar

İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı katliam üç aydır devam ederken İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 1

Netanyahu hükümetinin politikalarının Filistin direniş örgütü Hamas'ın "güçlenmesine" imkan sağladığını savunan göstericiler ellerinde, "Bizi aptallar yönetiyor" ve "(Gazze'deki İsrailli) Esirler 92 gündür çile çekiyor, Netanyahu ve (Benny) Gantz'ın umrunda değil" yazılı dövizler taşıyarak, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı.

DÜNYA HABERLERİ

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 2

Gösterinin düzenlendiği Habima Meydanı'na kurulan dev ekrandaki "Şimdi tek umudumuz seçimler" yazısı dikkati çekti.

Göstericilerden bir kısmı binlerce sivilin katledildiği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları desteklediklerini ifade ederek, Netanyahu’yu Hamas'a karşı "başarısız" olmakla suçladı.

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 3

Gazze sınırında bulunan Sderot kentindeki evinden savaş nedeniyle tahliye edilen Gali Basudo isimli İsrailli, gösteride yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den önce İsrail'in izniyle Katar'ın Gazze'ye yaptığı para yardımına işaret ederek, "İsrail hükümeti sadece Hamas'a çantalar dolusu para vermekle kalmadı, Gazze sınırında ikamet eden bizleri de sattı. (İsrail hükümeti) Bizden vazgeçti ve söylediği yalanlar 7 Ekim'de yüzümüzde patladı." dedi.

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 4

ANKETLER DESTEĞİN AZALDIĞINI GÖSTERİYOR

İsrail'de son dönemde yapılan anketler, Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud partisinin oylarının yarı yarıya düştüğünü gösteriyor.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, 31 Aralık'ta 700 katılımcı ile yaptığı kamuoyu yoklamasında, seçimlerin bugün yapılması durumunda Netanyahu'nun partisi Likud'un İsrail Parlamentosu'nda 16 sandalye alabileceğini ortaya koymuştu.

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 5

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda şu an 32 sandalyesi bulunuyor.

Ankete göre Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı ve Ortodoks partilerden oluşan blok da sadece 45 milletvekili çıkarabiliyor ve hükümeti kurabilmek için gerekli olan 61 rakamının çok gerisinde kalıyor.

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 6

GEZZE'DEKİ ESİRLERİ ÖNEMSEMEMEKLE SUÇLADILAR

İsrail hükümetinden Gazze'deki esirleri geri getirmek için bir an önce Filistin tarafıyla esir takası anlaşması yapmasını isteyen göstericiler sık sık "hemen şimdi" sloganları attı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Kudüs'teki resmi konutunun önünde toplanan esir yakınları da gösteri düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride konuşan esir yakınları, esirlerin güvenliğinden İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu dile getirdi ve hükümeti "esirleri önemsememekle" suçladı.

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 7

İsrail ordusunun 15 Aralık'ta Gazze'de 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurması, Gazze’deki Filistin direniş hareketi Hamas'la yeniden bir esir takası anlaşmasına varılarak esirlerin geri getirilmesi için İsrail hükümetine yönelik toplumdan gelen çağrıları artırdı.

Daha önce İsrail ile Filistin direniş örgütü Hamas arasında yapılan esir takası anlaşmalarıyla Gazze'de tutulan esirlerin bir kısmı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 8

Esir takası müzakerelerine başlamak için İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmasını şart koşan Hamas, elinde bulunan esirlere karşılık İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinlilerin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 9
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 10
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 11
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 12
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 13
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 14
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 15
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 16
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 17
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 18
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 19
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 20
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 21
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 22
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 23
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 24
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri: Erken seçim talebiyle sokağa çıktılar - 25
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