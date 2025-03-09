Tel Aviv'de Netanyahu'ya ateşkes çağrısı | Esir askerin kardeşi: İsrailli olmak utanç verici

Gazze'deki İsrailli esirlerden Matan'ın annesi Einav Zangauker, hükümetin esirlerin hepsini geri getirme niyetinin olmadığı bilgisine ulaştığına işaret ederek, "Başlangıçta benden sessiz olmamı ve evde oturmamı istediler, endişelenmememi ve onları geri getirmek için her şeyi yaptıklarını söylediler." dedi.

Hamas'ın anlaşma kapsamında serbest bıraktığı İsrailli esirlerden Karina Ariev ise hükümetten anlaşmanın sürdürülmesi talebinde bulundu.