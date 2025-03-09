Tel Aviv'de Netanyahu'ya ateşkes çağrısı | Esir askerin kardeşi: İsrailli olmak utanç verici
İsrail'de Başbakan Netanyahu ve hükümetine karşı protestolar sürüyor. Binlerce İsrailli ve esir yakını, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının devam etmesi için Tel Aviv'de gösteri yaptı. İsrailli esir askerlerden Nimrod Cohen'in kardeşi Yotam Cohen, farklı ülkelerin liderlerinin İsrail'in esirleri kurtarmakla ilgilenmediğini anladığını belirterek, "İsrailli olmak utanç verici." dedi.
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve binlerce kişi, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının devam etmesi yönünde hükümete baskı yapmak için Tel Aviv'deki Kirya askeri üssü ve "rehineler meydanı" adını verdikleri meydanda toplandı.