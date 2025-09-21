Tel Aviv'de yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi

İsrail’in Tel Aviv kentindeki “Rehineler Meydanı”nda toplanan yüzlerce gösterici, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, üzerinde “Başkan Trump, savaşı bitir ve rehinleri kurtar” yazılı dev bir pankart açtı.

Tel Aviv'de yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi - 1

İsrail’in Tel Aviv kentindeki toplanan yüzelerce gösterici, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

DÜNYA HABERLERİ

Tel Aviv'de yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi - 2

Göstericiler, üzerinde “Başkan Trump, savaşı bitir ve rehinleri kurtar” yazılı dev bir pankart açtı.

Tel Aviv'de yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi - 3

Protestocular ayrıca rehinelerin fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı.

Tel Aviv'de yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi - 4

Şu anda Gazze'de 48 İsrailli rehinenin bulunduğu ve bunlardan 20'sinin hayatta olduğuna inanılıyor.

Tel Aviv'de yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi - 5
Tel Aviv'de yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi - 6
Tel Aviv'de yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi - 7
Tel Aviv'de yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi - 8
DAHA FAZLA GÖSTER