Tel Aviv'de yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi
İsrail’in Tel Aviv kentindeki “Rehineler Meydanı”nda toplanan yüzlerce gösterici, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, üzerinde “Başkan Trump, savaşı bitir ve rehinleri kurtar” yazılı dev bir pankart açtı.
