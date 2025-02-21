Tel Aviv'de zaman ayarlı saldırı: Otobüsler patladı, hükümet alarma geçti

İsrail'de park halindeki otobüslerde art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından yapılan incelemede 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, otobüslerde meydana gelen patlamaların ardından işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik geniş çaplı operasyon talimatı verdi.

Tel Aviv'de zaman ayarlı saldırı: Otobüsler patladı, hükümet alarma geçti - 1

ZAMAN AYARLI PATLAYICI DÜZENEK

İsrail'in Bat Yam kentinde park halindeki yolcu otobüslerinde meydana gelen patlamaların ardından soruşturma devam ederken, 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

Tel Aviv'de zaman ayarlı saldırı: Otobüsler patladı, hükümet alarma geçti - 2

BİRKAÇ DAKİKA ARAYLA PATLADI

Güvenlik kaynakları, ilk 2 otobüste bir kaç dakika ara ile patlama yaşandığını, yaklaşık 15 dakika sonra ise 3'üncü bir otobüste patlama meydana geldiğini belirterek, 2 otobüsteki patlayıcı düzeneğin ise etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Kaynaklar, olayın "stratejik bir terör saldırısı" olduğunu aktardı.

Tel Aviv'de zaman ayarlı saldırı: Otobüsler patladı, hükümet alarma geçti - 3

ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, patlamaların ardından Toplu Taşıma İdaresi Başkanı'na "tüm otobüslerin, trenlerin ve hafif raylı trenlerin durdurulup kontrol edilmesi ve Şin Bet talimatları doğrultusunda hareket edilmesi" emri verdi.

Patlamalarda şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Tel Aviv'de zaman ayarlı saldırı: Otobüsler patladı, hükümet alarma geçti - 4

İSRAİL HÜKÜMETİ HÜKÜMET ALARMDA

Patlamalar İsrail hükümetini alarma geçirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, İsrail İç İstihbarat Teşkilâtı Şin Bet Başkanı Ronen Bar ve Polis Müdürü Daniel Levy ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi.

Tel Aviv'de zaman ayarlı saldırı: Otobüsler patladı, hükümet alarma geçti - 5

BATI ŞERİA'YA YENİ BASKIN

Netanyahu’nun işgal altındaki Batı Şeria bölgesine yönelik operasyon talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan, İsrail Savunma Kuvvetleri’ne Yahudiye ve Samarya Bölgesi’ne karşı geniş çaplı operasyon başlatma talimatı verdi. Başbakan ayrıca İsrail polisi ve Şin Bet'e İsrail şehirlerinde gerçekleşebilecek yeni saldırılara karşı önleyici faaliyetleri arttırma talimatı verdi" denildi.

Tel Aviv'de zaman ayarlı saldırı: Otobüsler patladı, hükümet alarma geçti - 6
Tel Aviv'de zaman ayarlı saldırı: Otobüsler patladı, hükümet alarma geçti - 7
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