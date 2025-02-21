Tel Aviv'de zaman ayarlı saldırı: Otobüsler patladı, hükümet alarma geçti

ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, patlamaların ardından Toplu Taşıma İdaresi Başkanı'na "tüm otobüslerin, trenlerin ve hafif raylı trenlerin durdurulup kontrol edilmesi ve Şin Bet talimatları doğrultusunda hareket edilmesi" emri verdi.

Patlamalarda şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.