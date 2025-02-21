Tel Aviv'de zaman ayarlı saldırı: Otobüsler patladı, hükümet alarma geçti
İsrail'de park halindeki otobüslerde art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından yapılan incelemede 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, otobüslerde meydana gelen patlamaların ardından işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik geniş çaplı operasyon talimatı verdi.
ZAMAN AYARLI PATLAYICI DÜZENEK
İsrail'in Bat Yam kentinde park halindeki yolcu otobüslerinde meydana gelen patlamaların ardından soruşturma devam ederken, 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı.