Tel Aviv'e füzeler yağıyor. İşte İran'ın misilleme saldırısı
18.03.2026 11:46
NTV - Haber Merkezi
İsrail’in güvenlik şefi Ali Larijani’yi öldürmesinin ardından İran, intikam saldırılarına başladı. İsrail’e küme başlıklı füzelerle saldırı düzenlendi.
İRAN’DAN “İNTİKAM” SALDIRISI
İran, güvenlik yetkilisi Ali Larijani ve Besic komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin öldürülmesine misilleme olarak İsrail’e yönelik yeni füze saldırıları başlattı.
İran Devrim Muhafızları, saldırıların “şehit Ali Larijani ve beraberindekilerin kanının intikamı” olduğunu açıkladı.
Gece düzenlenen saldırılarda çoklu savaş başlığı taşıyan ve hava savunma sistemlerini aşma kapasitesi yüksek füzeler kullanıldı.
KÜME FÜZELERİ ENDİŞE YARATTI
Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesinde iki kişi hayatını kaybetti. İsrail medyasına göre, düşen şarapnel parçaları çok sayıda kişiyi yaralarken, bir tren istasyonu da dahil olmak üzere ciddi maddi hasar meydana geldi.
Bölgeden bildirilenlere göre saldırılarda küme mühimmat kullanılması İsrail’de alarm seviyesini yükseltti.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füzelerin önlenmesi esnasında ortaya çıkan şarapnel parçaları dahil 20 yere düşüş kaydedildiğini aktardı.
TEL AVİV'DE BİRÇOK NOKTADA HASAR OLUŞTU
İran'ın kullandığı çok başlıklı füze nedeniyle Tel Aviv'de bir tren istasyonu, Ramat Gan bölgesindeki bir binada ve Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı Bnei Barak bölgesi başta olmak üzere birçok noktada hasar oluştuğu aktarıldı.
Magen David Adom ambulans servisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Ramat Gan banliyösünde yaşayan 2 kişinin balistik füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
SABAH SAATLERİNDE YENİ SALDIRI DALGASI
İran, çarşamba sabahı da İsrail’in merkezine yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlattı. Saldırıların, savaşın üçüncü haftasına girilirken karşılıklı tırmanışın sürdüğünü gösterdiği değerlendiriliyor.
İsrail’in Larijani’ye yönelik saldırısı, savaşın ilk gününde İran lideri Ali Hamaney’e düzenlenen suikastın ardından en dikkat çekici suikastlardan biri olarak öne çıktı.
TAHRAN: “SİSTEM GÜÇLÜ”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, üst düzey kayıplara rağmen devlet yapısının sağlam olduğunu vurguladı.
“İran’ın güçlü ve kurumsallaşmış bir siyasi yapısı var. Tek bir kişinin varlığı ya da yokluğu bu yapıyı etkilemez.” diyen Arakçi, sistemin işleyişini sürdürdüğünü ifade etti.