Telefon şarjdayken uyuyakaldı, sabah yanıkla uyandı! "Keşke bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim"

KEŞKE BİLSEYDİM

İnsanları biliçlendirmek için paylaşım yaptığını belirten Julia " Doktor bana cildin çok az iletken olması nedeniyle çok az miktarda elektriğin beni yavaşça yaktığını açıkladı. Keşke bu önemsiz alışkanlığın bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim!" dedi.



Bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen yara izi hala duruyor. Genç kadın başına gelen olayın diğer insanlar için uyarı olmasını istediğini belirtti.