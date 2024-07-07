Telefon şarjdayken uyuyakaldı, sabah yanıkla uyandı! "Keşke bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim"

Uzmanların "telefonu şarja takıp uyumayın" uyarısını dikkate almayan İsviçre'de yaşayan bir kadın, şarjdaki telefon kablosunun üzerinde uyuyakaldı. Sabah üçüncü derece yanıkla uyanan kadın şaşkına döndü. İsviçreli kadın "Keşke bu önemsiz alışkanlığın bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim! diye konuştu.

Telefon şarjdayken uyuyakaldı, sabah yanıkla uyandı! "Keşke bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim" - 1

İsviçre merkezli 20 Minuten'in haberine göre, İsviçre'de yaşayan Julia isimli bir kadın şarj kablosu takılı şekilde uyumanın bedelini ağır ödedi. İsveçli kadın sabah uyandığında sol dizinin yanında baş parmağı büyüklüğünde siyah bir delik fark etti.

DÜNYA HABERLERİ

Telefon şarjdayken uyuyakaldı, sabah yanıkla uyandı! "Keşke bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim" - 2

Cenevre'de yaşayan kadın yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

Gece uyuduğu sırada telefon şarj cihazının bacağına temas etmesi sonucu sabah üçüncü dereceden yanıklarla uyandığını söyledi.

Telefon şarjdayken uyuyakaldı, sabah yanıkla uyandı! "Keşke bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim" - 3

Sabah oluşan deliği gördüğünde şaşkına dönen kadın, yaranın kendi kendine iyileşmesini bekledi ancak giderek daha da kötüleştiğini fark edince  acil servise başvurdu.

Telefon şarjdayken uyuyakaldı, sabah yanıkla uyandı! "Keşke bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim" - 4

KEŞKE BİLSEYDİM

İnsanları biliçlendirmek için paylaşım yaptığını belirten Julia " Doktor bana cildin çok az iletken olması nedeniyle çok az miktarda elektriğin beni yavaşça yaktığını açıkladı. Keşke bu önemsiz alışkanlığın bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim!" dedi.

Bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen yara izi hala duruyor. Genç kadın başına gelen olayın diğer insanlar için uyarı olmasını istediğini belirtti.

DAHA FAZLA GÖSTER