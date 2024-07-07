Telefon şarjdayken uyuyakaldı, sabah yanıkla uyandı! "Keşke bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim"
Uzmanların "telefonu şarja takıp uyumayın" uyarısını dikkate almayan İsviçre'de yaşayan bir kadın, şarjdaki telefon kablosunun üzerinde uyuyakaldı. Sabah üçüncü derece yanıkla uyanan kadın şaşkına döndü. İsviçreli kadın "Keşke bu önemsiz alışkanlığın bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim! diye konuştu.
İsviçre merkezli 20 Minuten'in haberine göre, İsviçre'de yaşayan Julia isimli bir kadın şarj kablosu takılı şekilde uyumanın bedelini ağır ödedi. İsveçli kadın sabah uyandığında sol dizinin yanında baş parmağı büyüklüğünde siyah bir delik fark etti.